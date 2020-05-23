В Украине стоимость проезда может вырасти в 4 раза: эксперты дали прогноз

Стоимость проезда в Украине может вырасти в 4 раза (коллаж: РБК-Украина)

Стоимость проезда в общественном транспорте в любом случае повысится

Стоимость проезда в Украине может вырасти в 4 раза из-за ограничений, связанных с карантином. Так, эксперты считают, что, если украинцы не смогут платить существенно больше за проезд, многие частные перевозчики просто откажутся работать. Практически все эксперты высказывают мнение, что стоимость проезда в любом случае поднимется во всех регионах страны.

На стоимость проезда в ближайшей перспективе повлияет ограничение числа пассажиров в салоне. По действующим противоэпидемическим правилам, сейчас разрешено перевозить в салоне автобуса не более 10-12 пассажиров, что отвечает 25% вместимости. Восстановление полноценного трафика маршрутных такси в городах, междугородних автобусов и пригородных маршруток окажется невыгодным для перевозчиков по старым ценам. А значит, стоимость проезда должна вырасти в четыре раза. В Киеве это будет не 7-8 гривен с пассажира, а 28-32 гривны. Об этом пишет "Сегодня".

Также стоимость проезда поднимется из-за существенных убытков, нанесенных транспортным компаниям за время карантина.

Учитывая то, что большинство автобусных перевозчиков - частные фирмы, не исключено, что они откажутся выходить на маршруты, потребуют дотаций от государства или поднимут в разы стоимость проезда.

В Мининфраструктуры (МИУ) заявили о трехэтапном восстановлении транспортного сообщения. Первый этап предполагает запуск городского (кроме маршрутных такси и метро) и пригородного (в пределах одного района) транспорта. Также власти анонсировали восстановление внутренних авиаперелетов и частичную организацию движения пассажирских поездов. Будет восстановлено до 50% электропоездов в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего следования категории "Интерсити "и" Ночной экспресс "(около 20% проездов). При этом предусматривается, что в транспорте будут заняты все сидячие места, а не 50%, как сейчас.

Карантинные меры сохранятся: маски, температурный скрининг пассажиров, дезинфекция салонов и помещений вокзалов и станций.

Как мы писали ранее, в Украине в рамках нового этапа ослабления карантина с 22 мая возобновляет работу общественный транспорт в регионах, где эпидемиологическая ситуация демонстрирует улучшение. Городские, пригородные и внутриобластные сообщения снова начинают работу в регионах.

Также мы сообщали, что с 25 мая в Харькове стартует работа метрополитена.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Ярошенко