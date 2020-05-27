ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ввели новые ограничения на наличку в терминалах: коснется всех

STYLERЖизнь    27.05.2020 - 11:09
В Украине ввели новые ограничения на наличку в терминалах: коснется всех
В Украине ввели ограничения на наличку (фото: РБК-Украина)

Терминалы украинских банков установили новые ограничения на пополнение наличными

В Украине банки установили терминалы на финансовые операции с наличкой, которые касаются всех, кто хочет проводить транзакции анонимно. Это связано с законом о финансовом мониторинге, который вступил в силу в конце апреля 2020.

Терминалы принимают наличку на сумму не более 4999 грн, но если нужно пополнить на 5000 грн, вам придется идентифицировать себя, рассказали в одном из банков, пишет Obozrevatel.

Для того, чтобы совершить перевод на сумму выше 4999 грн, в терминал нужно будет вставить карту или же ввести ее номер, таким образом подтвердив свою личность.

В то же время появилась возможность увеличить максимальную сумму законно (с верификацией) внесенных денег. Если ранее ограничение составляло 149 тысяч гривен, то согласно новому закону о мониторинге, можно будет пополнять счет на сумму до 400 тысяч гривен.

Тем не менее, банки не спешат снимать максимальное ограничение на внесение налички, пока что действует правило "до 149 тысяч".

Отметим, что финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка, и часть операций обязательна для проверки по новому закону. Это:

  • операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
  • все операции физических лиц - предпринимателей (ФЛП), юрлиц, которые зарегистрировались в течение последних 3-х месяцев;
  • обмен банкнотами, перевод средств заграницу;
  • финоперации с клиентами с высоким уровнем риска;
  • все операции на сумму от 400 тыс. грн и прочее.

Ранее мы писали, что в Украине будут выдавать наличные в магазинах.

Также сообщалось, что в Украине исчезнут банкоматы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Национальный банк Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь