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Украинские звезды на "Песне года": кто развлекал россиян

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 22:31
Украинские звезды на "Песне года": кто развлекал россиян
Коллаж РБК-Украина

На концерте были замечены даже те, кто ранее сообщал, что не поедет в РФ

На российской "Песне года" были замечены украинские артисты, в том числе и те, которые ранее заявляли, что отказываются от участия в подобных проектах. Фото и видео мероприятия появились в официальном аккаунте Instagram "Песни года".

В частности, гвоздем концертной программы стали София Ротару, которая после болезни неоднократно сообщала, что не будет выступать в российских проектах. Однако для концерта 2 марта в Дюссельдорфе 70-летняя София Михайловна сделала исключение.

Украинские звезды на &quot;Песне года&quot;: кто развлекал россиянТакже засветился там и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Под снимками в официальном аккаунте с его участием поклонники даже переспросили, почему этот исполнитель снова участвует в российский концертах.

Украинские звезды на &quot;Песне года&quot;: кто развлекал россиянВыступили в Дюссельдорфе Макс Барских и Alekseev. Ранее на афишах была заявлена финалистка Нацотбора Евровидения группа KAZKA, но после скандала представители группы сообщили, что это была ошибка. При этом российские СМИ сообщали, что на самом деле группа решила отказаться от выступления, чтобы не было очередного скандала.

Еще одна украинская звезда, которая активно строит свою карьеру в России, Таисия Повалий, выступила на сцене вместе с Лолитой, Басковым и Дианой Арбениной.

Ранее в подобном концерте, но в Санкт-Петербурге, была замечена и опальная Ани Лорак.

Украинские звезды на &quot;Песне года&quot;: кто развлекал россиянНапомним, ранее мы сообщали о том, что победительница Нацотбора MARUV получила престижную музыкальную премию в России.

А также рассказывали о том, что Данилко разрешили поехать на Евровидение.

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