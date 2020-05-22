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Украинский парк оккупировали миллиарды вредителей: падают людям на головы

STYLERЖизнь    22.05.2020 - 10:43
Украинский парк оккупировали миллиарды вредителей: падают людям на головы
В Днепре парк заполнили вредители (коллаж РБК-Украина)

Местные жители жалуются, что насекомые падают на головы

В Днепре популярный парк Богдана Хмельницкого оккупировало огромное количество гусениц. Они заполнили практически все деревья, больше всего пострадали дубы и акации. По словам местных жителей, когда идет дождь или дует сильный ветер, вредители кучами сыпятся прохожим на головы.

Самое ужасное, что деревья из-за нашествия гусениц находятся на грани исчезновения. На растительности невооруженным глазом видно огромное количество личинок.

Сейчас решается вопрос о закрытии парка на карантин. Деревья хотят обработать инсектицидами.

В Днепре парк оккупировали гусеницы (YouTube)

Местные жители говорят, что раньше вредителей в парке никогда не видели. Ученые уже выяснили, почему вредители появились в парке. Это все последствия теплой зимы.

Как выяснилось, это одна из разновидностей пилильщика ясеневого. С приходом тепла и распусканием почек на ясене парк атаковали взрослые насекомые, а с мая личинки пилильщика стали объедать молодые листья деревьев, оставляя нетронутыми лишь крупные жилки.

Читайте также, как не заразиться опасными инфекциями при укусе клещей.

Автор: Мария Соловей

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