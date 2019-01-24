Украинцев предупредили об изменении погоды: чего ждать 24 января

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики сообщили хорошие новости для ряда областей Украины

В ближайшее время сильные снегопады в Украине прекратятся. Но совсем без осадков не обойдется. Синоптики прогнозируют в четверг, 24 января, пасмурную погоду, на большей части территории Украины пройдет небольшой снег.

Только в Полтавской, Сумской и Харьковской областях все еще будут сильные снегопады, в Донецкой и Луганской областях - снег в перемешку с дождем, а на юге страны - небольшой дождь.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Украину придет оттепель.

Карта погоды на 24 января

В западных областях днем температура воздуха составит от -2 до -6 градусов, ночью столбики термометров покажут от -4 до -10 градусов.

В северных и центральных областях днем прогнозируется от 0 до -6 градусов мороза, ночью температура воздуха составит от -3 до -10 градусов.

В восточной части днем ожидается от -1 до +3 градусов, ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах от -3 до -7 градусов ниже ноля.

На юге страны днем прогнозируется от +4 до +7 градусов, ночью температура воздуха составит от +1 до +4 градусов, будет идти дождь.

Также синоптики предупредили, что в Карпатах сохраняется умеренная угроза лавинной опасности.

Карта лавинной опасности на 24 января

Напомним, недавно народный синоптик Наталка Диденко сообщила, когда в Украине потеплеет.

Кстати, мы собрали фото и видео, на которых видно, как города Украины потерпают от сильных снегопадов.

Ранее мы также писали о том, что в Киев из-за непогоды ограничили въезд грузовиков.