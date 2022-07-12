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Украину накроет холодными дождями: местами - до +3 градусов

Фото: Украину накроет холодными дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова покажет, что лето - не синоним жары, ведь в среду, 13-го июля местами ночью температура понизится до +3 градусов. К тому же часть страны охватит дождями.

Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране в ближайшие дни.

Прогноз на 13 июля

По данным синоптика Наталки Диденко, в среду 13 июля, в западных областях ожидаются умеренные дожди, низкая температура воздуха, в пределах +17+22 градусов. На Закарпатье будет теплее, до +23+25 градусов.

"На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3+7, днем +5+11 градусов!" - предупредила синоптик.

В северных областях - умеренные дожди, местами грозы, сильный ветер, +16+22 градуса.

В центральной части - сначала сухо, днем дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всему центру, однако короткие и небольшие. В течение дня +20+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18+20 градусов.

В восточных областях завтра будет царить сухая солнечная погода, температура воздуха составит +25+28 градусов.

В южной части Украины большая часть суток будет с сухой погодой, только вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25+28 градусов.

В Киеве ожидается дождь, а юго-западный ветер усилится до штормовых порывов. Температура +16+19 градусов.

Скриншот: Прогноз погоды на 13 июля (meteo.gov.ua)

Что дальше будет с погодой

Наталка Диденко прогнозирует, что уже в четверг 14 июля дожди будут прекращаться, станет больше солнца, температура воздуха повысится.

Судя по прогнозу Gismeteo (для Киева), до 20-х чисел июля температура будет колебаться в пределах +19+25 градусов.

Скриншот: Погода в Киеве 12-20 июля (gismeteo.ua)

Ранее синоптики предупредили украинцев про 40-градусную жару летом.

Также синоптик рассказал, почему весна в Киеве была уникальной.

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Погода в Украине