В Украину возвращаются снегопады: какие области пострадают больше всего

Этой ночью ожидается незначительное похолодание

В среду, 6 февраля, по всей Украине будет пасмурная погода, практически по всей территории пройдут небольшие дожди и снег, а в Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, сообщает Gismeteo.

Впрочем уже ночью, по прогнозам синоптиков, снегопады прекратятся - следующий день обещает быть пасмурным, но без осадков.

В большинстве центральных, южных и восточных областей ожидается туман, местами гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ожидается​​ от 0 до +5 тепла, в ночь на четверг похолодает, будет от -1 до -5 градусов мороза, в Крыму будет от +7 до +12 градусов тепла. В Карпатах днем будет от 0 до + 4 тепла, а ночью от -3 до -5 мороза.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В западных областях днем столбики термометров покажут 0 до +4 градусов, ночью температура воздуха составит от -3 до -5 мороза, а во Львовской и Волынской областях ночью будет от -1 до -3 градусов мороза.

В северных и центральных областях днем прогнозируется от 0 до +2 градусов тепла, ночью температура воздуха составит от -2 до - 5 градусов. В Кировоградской области днем будет немного теплее - до +4 тепла, а в Сумской области дневная температура опустится до -1 мороза.

В восточной части днем ожидается от 0 до +3 тепла, ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах -3-5 градусов мороза.

На юге страны днем прогнозируется от +3 до +6 тепла, в ночь на четверг температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. В Одесской области ночью будет немного теплее - от -1 до +1 градуса выше ноля.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Киеве сегодня днем будет пасмурно, ожидаются сильные снегопады. Температура воздуха будет составлять от 0 до +2 тепла. Ночью снегопады прекратятся, будет пасмурно, столбики термометров будут показывать от -1 до -4 мороза.

К слову, "народный синоптик" сурок Тимка, которого разбудили в его день - 2 февраля, дал прогноз погоды на предстоящую весну.

Также мы сообщали, что уважаемый народный синоптик Леонид Горбань рассказал Styler чего ждать украинцам в первый месяц весны. Он также предупредил, что из-за жаркой погоды весной и летом по всем областям РФ будет прослеживаться падение уровня урожая.