Укрзализныця обрадовала долгожданным заявлением

Укрзализныця будет увеличивать количество вагонов в Интерсити и развивать новые направления

Укрзализныця недавно отчиталась о том, что маршруты Интерсити+ почти на 100% заполнены. Это значит, что таких поездов в Украине не хватает. Об этом журналист издания Сегодня напомнила главе правления Укрзализныци Евгению Кравцову во время интервью с ним.

В свою очередь Кравцов заявил, что в этом смысле есть три направления, в которых сейчас работает УЗ. Первое направление – это существенное увеличение количества вагонов в уже имеющихся поездах "Интерсити".

"Это относится к вопросу переговоров с производителями, которые поставляли нам "Тарпаны" и Hyundai. Второе направление – это уже закупка новых дополнительных поездов для того, чтобы увеличить частоту движения а также дополнительных направлений", - говорит он.

Кравцов также добавил, что третье важное направление работы - это удлинение самих маршрутов, а также - удлинение и улучшение маршрутной сети.

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

"Последний шаг – наиболее проблемный, ведь он предполагает вложение больших средств в железнодорожную инфраструктуру. Сегодня есть спрос на скоростное железнодорожное сообщение между городами. Но дело в том, что такие проекты очень капиталоемкие и они нуждаются в помощи государства", - добавляет Кравцов.

По его словам, сейчас наблюдается большой спрос на дополнительное скоростное сообщение есть между Киевом и Одессой. Но реально ли увеличить количество поездов в этом направвлении?

"Сейчас поезд едет через Винницу, а не напрямую. Кроме того, этой железной дорогой также курсируют грузовые поезда. Есть активный спрос на сообщение Киева с Черниговом, Черкассами, Сумами. Это вопрос не одного дня, а нескольких лет, но спрос значительный", - заявляет Кравцов.

Фото: Укрзализныця добавит новые вагоны (РБК-Украина)

Он добавил, что сегодня также важно и нужно увеличивать сообщение с отдаленными регионами – Харьковом, Львовом, городами на юге Украины, которые являются очень важными направлениями.

"В течение трех лет мы планируем завершить электрификацию до города Николаев. Это создаст условия для запуска скоростных поездов в том направлении. У нас есть "Интерсити", это не "Интерсити+", а поезд с сидячими местами до Херсона", - поясняет глава правления Укрзализныци.

В то же время, несмотря на длительное время путешествия и не лучшие вагоны, которые мы имеем, он пользуется популярностью, констатирует Кравцов.

"Это огромная часть нашего развития расширения скоростного сообщения", - подчеркивает он.

Напомним, в Укрзализныце заявили о повышении цен на проезд в поездах, а эксперт рассказал, как это повлияет на качество перевозок пассажиров.

Также стало известно, что в Укрзализныце намерены сократить количество проводников в поездах.