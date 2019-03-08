Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет этой весной

Самые удачливые знаки Зодиака, которым весна принесет изменения

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут самыми удачливыми и везучими этой весной. Они отметили, что звезды благосклонны к представителям этих знаков и прогнозируют для них решение давних проблем и положительные изменения в разных сферах жизни.

У Овнов сложным периодом будет только начало весны. Им нужно будет постараться, чтобы не испортить энергетику отрицательными эмоциями. В конце марта представители этого знака Зодиака станут более харизматичными и обаятельными. Весной Овнов ожидают большие победы в любви – они смогут избавиться от страхов и мусора в сознании. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака и внесут в их жизнь положительные изменения. Самый благоприятный период наступит в апреле.

Близнецы весной сменят обстановку. Также удача к ним придет в любовной сфере. Амбиционные и целеустремленные представители этого знака будут удачны в делах и смогут добиться значительных улучшений в жизни. Проблемы начнут решаться сами собой в апреле-мае, а сами Близнецы будут настроены на созидание. Астрологи рекомендуют представителям этого знака не плыть по течению и обязательно откликаться на доброту, щедрость и отзывчивость других людей.

У Львов появится желание двигаться вперед, они начнут верить в собственные силы и повысят свое влияние на окружающих. Это будет способствовать удаче в делах, а также в любви. Весной у Львов намечаются позитивные изменения, и астрологи советуют им прислушиваться и присматриваться ко всем событиям, которые будут происходить вокруг. Возможно произойдет какая-то ситуация, которая полностью изменит жизнь Львов. Появятся новые друзья и завяжутся новые полезные связи, а старые конфликты разрешатся.

Эта весна станет очень позитивной для Скорпионов. Над представителями этого знака звезды и планеты сошлись в полной гармонии. Им будет улыбаться удача, а энергетический фон будет стабильным. Астрологи рекомендуют навести Скорпионам порядок дома, чтобы привлечь удачу. Также они рекомендуют избегать представителям этого знака стереотипного мышления и отбросить предрассудки, которые мешают решить все проблемы максимально быстро.

Козерогам важно этой весной сохранять хладнокровность и осторожность. Умеренная самокритика поможет избежать им неприятностей, а звезды усилят интуицию и помогут Козерогам реализовать желания. В целом у Козерогов весна поможет нейтрализовать страхи, сомнения, негативные эмоции. Появится решительность, смелость и удача начнет сопутствовать в любовной и деловой сфере. Астрологи предупреждают, что враги начнут сами искать пути примирения и закапывать топор войны. В таких ситуациях Козерогам следует действовать здраво и мудро.

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