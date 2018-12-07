Ушла говорить по телефону: в Днепре из-за халатности врача ребенок получил ожоги

Фото: Коллаж РБК-Украина

Помимо того, ребенка било током

6 декабря, в четверг, в Днепре произошел вопиющий случай: после медицинских процедур в одной из стоматологических клиник из-за халатности врачей у ребенка остались ожоги на руках. Об этом рассказала мать травмированного сына в Facebook.

Днепрянка Юлия Липская сообщила, что ее ребенок получил травмы кожи после электрофареза, который ему делали в медучреждении на Правде. Пока медсестра пошла говорить по телефону, ребенка било током, а электроды выжигали кожу. После замеченного отец ринулся защищать сына, возмущаясь на качество обслуживания.

Фото: (facebook.com/Yulia Lipskaya)

"Когда наш папа начал возмущаться, нам оказали помощь, извинились, сказали, что это скачек в сети. Я не знаю кто виноват: медсестра, горсовет, Господь Бог... Просто будьте внимательны. Я теперь плохо представляю, как ребенка отвести в этот кабинет снова и стоит ли лечение электрофорезом таких болей", - указано в посте.

Пользователей повергло в шок подобное отношение врачей к своим пациентам, женщине посоветовали написать заявление в прокуратуру или потребовать компенсацию за моральный и физический ущерб:

"Уроды, а как же заземление элементарное... Больница виновата";

"Медсестру подключить к электрофорезу";

"Однозначно идти в суд! Была похожая ситуация";

"Да, нет слов, медсестра дала такую мощность тока. Не лечат, а колечат. Сразу увольнять. За жизнь ребёнка ответственность несут родители, но во время процедуры ответственность переносится на медсестру, которая делала. Поэтому она должна быть наказана";

Скриншот комментариев: (facebook.com/Yulia Lipskaya)

Напомним, что в Мелитополе врач вытолкала пациента из кабинета.

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Видео: (video.rbc.ua)