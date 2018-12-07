Пішла говорити по телефону: у Дніпрі через халатність лікаря дитина отримала опіки

Фото: Колаж РБК-Україна

Крім того, дитину било струмом

6 грудня, в четвер, у Дніпрі стався кричущий випадок: після медичних процедур в одній зі стоматологічних клінік через халатність лікарів у дитини залишилися опіки на руках. Про це розповіла мати травмованого сина в Facebook.

Дніпрянка Юлія Липська повідомила, що її дитина отримала травми шкіри після електрофорезу, який йому робили в медзакладі на Правді. Поки медсестра пішла говорити по телефону, дитину било струмом, а електроди випалювали шкіру. Після поміченого батько кинувся захищати сина, обурюючись на якість обслуговування.

Фото: (facebook.com/Yulia Lipskaya)

"Коли наш тато почав обурюватися, нам надали допомогу, вибачилися, сказали, що це стрибок в мережі. Я не знаю хто винен: медсестра, міськрада, Господь Бог... Просто будьте уважні. Я погано уявляю, як відвести дитину в цей кабінет знову і чи варто лікування електрофорезом таких болів", - зазначено в пості.

Користувачів шокувало подібне ставлення лікарів до своїх пацієнтів, жінці порадили написати заяву в прокуратуру або вимагати компенсацію за моральний і фізичний збиток:

"Виродки, а як же заземлення елементарне... Лікарня винна";

"Медсестру підключити до електрофорезу";

"Однозначно йти до суду! Була схожа ситуація";

"Так, немає слів, медсестра дала таку потужність струму. Не лікують, а травмують. Відразу звільняти. За життя відповідальність несуть батьки дитини, але під час процедури відповідальність переноситься на медсестру, яка робила. Тому вона повинна бути покарана";

Скріншот коментарів: (facebook.com/Yulia Lipskaya)

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Відео: (video.rbc.ua)