"Устроили банкет с шампанским": в Одесской области разгорелся школьный скандал с учителями

Видео: YouTube/Алина Купцова

В Одесской области учителя одной из школ устроили банкет с алкогольными напитками в честь Дня учителя во время учебного процесса. Мероприятие они назвали закрытым и не пустили в актовый зал родителей. Об этом пишет "OBOZREVATEL".

Инцидент произошел в школе села Холодная Балка Одесской области. Педагоги закрылись в актовом зале для празднования Дня учителя. Развлекали учителей школьники. Мама первоклассницы Алиса Бондаренко смогла попасть в закрытое помещение и заснять на видео столы с едой и бутылками шампанского, а на сцене в это время выступали школьники.

"Мне директор школы сказала, что мероприятие закрытое. Но если я хочу снять ребенка, могу зайти. И все. Несколько родителей забегали в зал, чтобы сфотографировать своих детей. Я тоже зашла и была удивлена", - рассказала мама.

Она сообщила, что на столах стояли печенье, конфеты, бутерброды и шампанское. Учителя не пили в тот момент, когда она была в зале, а смотрели праздничный концерт, который показывали дети.

Директор школы Екатерина Леско сказала, что банкет для педагогов устроили сельсовет и представители родительских комитетов.

Однако глава сельского совета Холодной Балки опровергла это заявление и сообщила, что они не имеют никакого отношения к празднику.

"Как вы себе представляете, что мы проводим концерт с шампанским в помещении школы? Мы, как и каждый год поздравили всех педагогов, передали конфеты и печенье. Откуда взялось шампанское - спрашивайте в школе", - сообщила глава сельсовета.

Алиса Бондаренко сообщила, что в этой школе каждый год проходят празднования Дня учителя, но вот шампанское на столах она увидела впервые.

"Родители также могли присутствовать на концерте, всех пускали. Возможно, было принято решение банкет устроить в актовом зале, потому что раньше была проблема со школьной столовой. Там почему-то устраивали поминки. Родители возмутились и все это прикрыли. Также могли этот сабантуй устроить и в Доме культуры", - рассказала Бондаренко.

Кроме того, мама первоклассницы удивилась тому, что у сельсовета нашлись деньги на сладости для учителей, а вот выделить деньги на школьную аптечку они не могут.

"В школе ужасный туалет, который требует реконструкции, на аптечку мы собираем деньги. Может, нужно пересмотреть расходы", - сказала женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области разгорелся новый школьный скандал из-за поборов.

А также мы рассказывали о том, что в Харькове уволили учительницу, которая принимала участие в травле ребенка из-за праздничного торта.

Видео: РБК-Украина