"Влаштували бенкет з шампанським": в Одеській області розгорівся шкільний скандал з вчителями

Відео: YouTube/Аліна Купцова

В Одеській області вчителі однієї з шкіл влаштували бенкет з алкогольними напоями в честь Дня учителя під час навчального процесу. Захід вони назвали закритим і не пустили в актовий зал батьків. Про це пише "OBOZREVATEL".

Інцидент стався у школі села Холодна Балка Одеської області. Педагоги закрилися в актовій залі для святкування Дня вчителя. Розважали вчителів школярі. Мама першокласниці Аліса Бондаренко змогла потрапити в закрите приміщення і зняти на відео столи з їжею і пляшками шампанського, а на сцені в цей час виступали школярі.

"Мені директор школи сказала, що захід закритий. Але якщо я хочу зняти дитину, можу зайти. І все. Кілька батьків забігали в зал, щоб сфотографувати своїх дітей. Я теж зайшла і була здивована", - розповіла мама.

Вона повідомила, що на столах стояли печиво, цукерки, бутерброди і шампанське. Вчителі не пили в той момент, коли вона була в залі, а дивилися святковий концерт, який показували діти.

Директор школи Катерина Леско сказала, що бенкет для педагогів влаштували сільрада та представники батьківських комітетів.

Проте голова сільської ради Холодної Балки спростувала цю заяву і повідомила, що вони не мають ніякого відношення до свята.

"Як ви собі уявляєте, що ми проводимо концерт з шампанським в приміщенні школи? Ми, як і кожен рік привітали всіх педагогів, передали цукерки і печиво. Звідки взялося шампанське - запитуйте в школі", - повідомила голова сільради.

Аліса Бондаренко повідомила, що у цій школі кожен рік проходять святкування Дня вчителя, але ось шампанське на столах вона побачила вперше.

"Батьки також могли бути присутніми на концерті, всіх пускали. Можливо, було прийнято рішення влаштувати банкет в актовому залі, тому що раніше була проблема зі шкільною їдальнею. Там чомусь влаштовували поминки. Батьки обурилися і все це прикрили. Також могли цей сабантуй влаштувати і в Будинку культури", - розповіла Бондаренко.

Крім того, мама першокласниці здивувалася тому, що у сільради знайшлися гроші на солодощі для вчителів, а от виділити гроші на шкільну аптечку вони не можуть.

"У школі жахливий туалет, який потребує реконструкції, на аптечку ми збираємо гроші. Може, потрібно переглянути витрати", - сказала жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівської області розгорівся новий шкільний скандал через побори.

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Відео: РБК-Україна