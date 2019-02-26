Весна уже близко: украинцев обрадовали прогнозом

В Украину скоро придет потепление до +10 градусов

В среду, 27 февраля, в Украине все еще будет держаться пасмурная погода, однако осадки временно приостановятся и вернутся в страну в первый день весны. Синоптик Наталка Диденко рассказала на своей Facebook-странице, что настоящую весну стоит ожидать с понедельника, 4 марта - столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а пока стоит смириться и перетерпеть остатки зимы.

Завтра небо еще будет затянуто облаками, а холодный ветер будет задувать аж до самых выходных.

Относительно температуры, то по прогнозу Укргидрометцентра, на западе страны ночью от 0 до -2 мороза, днем будет от +2 до +4 тепла. На Закарпатье дневная температура достигнет отметки от +7 до +9 градусов выше нуля.

На севере Украины ночью - от 0 до -2 мороза, днем от +1 до +4 тепла.

Погода в Украине 27 февраля (фото: meteo.gov.ru)

В центральных областях ночная температура будет колебаться в пределах от 0 до -2 мороза, дневная будет достигать отметок от +2 до +4 тепла.

На востоке страны ночью термометры покажут от -1 до +1 градуса по Цельсию, днем - от +1 до +3 тепла.

В южных областях ночью - от -2 до +1 градуса, днем - от +3 до +5 тепла,

В Крыму ночная температура составит от 0 до -2 мороза, дневная - от +2 до +4 тепла.

В Киеве завтра, 27 февраля, тучи будут гулять над городом, осадки притихнут, днем прекратятся, - пишет Диденко. Температура воздуха в столице ночью от 0 до -1 градуса, а днем от +1 до +3 градусов.

Кстати, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.

Также мы писали о том, что в Украине планируется сделать выходным День Европы, к празднованию которого украинцы присоединились еще в 2003 году.