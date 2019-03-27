Весна, ты где? Украину в конце марта накрыл снег (фото и видео)

В Украине выпал снег в конце марта. Не смотря на то, что погода не особо балует нас теплом в последнее время, пушистые белые "хлопья" 27 марта стали для многих украинцев неожиданностью. Пользователи социальных сетей активно делятся фото и видео заснеженных пейзажей.

Снег выпал во многих областях Украины. Преимущественно он мокрый, но из-за своей плотности уже успел припорошить дороги и дома так, будто сегодня еще зимние месяцы.

Отметим, что плюсовая температура воздуха скоро сделает свое дело, и можно предположить, что на днях украинцы покажут в сети много "венецианских" снимков.

"Говорят, если не лайкнуть этот пост, то снег выпадет завтра снова! Всех с весной!" - шутят юзеры, пубиликуя свои фото:

Украину 27 марта засыпало снегом (фото: instagram.com)

Также мокрый и пушистый снег в конце марта припорошил столицу. Киевляне активно делятся в сети снимками и видео заснеженного города.

"Утро, 27 марта, снег... Веснаааа, ты где?", - написал заместитель начальника управления - начальник отдела по ГСЧС Украины Владимир Ковган

Киев замело снегом 27 марта (фото: facebook.com/vkovgan)

Кому-то нынешние осадки напомнили поэзию Лины Костенко.

"І дощ, і сніг – і все воно минеться. От тільки щастя хочеться душі (на языке оригинала)", - процитировали пользователи сети "Стих о занавеске".

Фото с Facebook-страницы Ольги Лаптевой

Фото: instagram.com/shenshen.as

"Помните приметы погоды на 22 марта? Вот оно - снег, можно сказать, метель. Ранние цветы, которые уже успели расцвести, покрыты одеялом..." - пишет Алла Божок из Киева.

Фото: facebook.com/BozhokAV

"Успели увидеть сегодняшний снег? Надеюсь, это мое последнее зимнее фото этой весной", - высказала надежду Даша Лукьянова из Киева.

Фото: instagram.com/myshuulee

Снег в Киеве 27 марта (фото: facebook.com/e.oduvan)

Видео: снег в Киеве на Печерске (instagram.com/dianapavlun)

Фото: Печерский район в Киеве (instagram.com/anzhelamazur)

Фото: instagram.com/handmade_mira

Скрин: twitter.com/pchupik

Как сообщалось, ранее известный синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов.

Напомним, что 27 марта в Украине - сильный ветер и мокрый снег с дождем и похолодание.

Также мы писали о том, что пару недель назад - 12 марта - в Украине вслед за сильным ураганным ветром и под влиянием циклона Эберхарда некоторые регионы изрядно припорошило снегом. Пользователи сети также делились снимками и видео заснеженных пейзажей.

Добавим, что юрист рассказал Styler, как получить компенсацию за ужасные последствия непогоды и к кому обращаться.