Почти весна: синоптики предупредили об аномальном потеплении

Иллюстративное фото: pixabay.com

На юге страны будет +11 градусов

В Украину пришло резкое потепление, которого не было на протяжении всей зимы. Оно принесло дожди, туманы, дороги превратились в месиво из грязной воды и снежной каши.

30 января на всей территории Украины ожидается небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом. В большинстве областей будет туманно, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +3 тепла до -2 градусов мороза, в западных и восточных областях будет 2-7 мороза, днем 0-5 тепла. В южной части страны ночью 1-6 тепла, днем столбики термометров покажут от +7 до +11.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В западных областях днем столбики термометров покажут от 0 до + 3 ° С, ночью температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. Только на Закарпатье ночью будет ниже ноля - от -1 до -3 градусов.

В северных и центральных областях днем температура воздуха составит от +3 до + 5 градусов. Ночью прогнозируется от 0 до + 2 тепла. В Полтавской области в ночь на 31 января - от 0 до -2 мороза, а в Сумской области от -1 до -3 ниже ноля.

В восточной части днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от 0 до + 5 градусов. Ночью ожидается от -2 до -4 мороза.

На юге страны днем температура воздуха составит от +7 до +11 тепла. Ночью прогнозируется от 0 до +4 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

30 января в Киеве будет идти небольшой дождь, будет туманно, а на дорогах скользко. Ветер - юго-восточный, умеренный. Температура днем от +2 до +4 тепла. В ночь на четверг ожидается от 0 до +2 градусов.

Ранее мы писали о том, что в феврале Украину скуют морозы - такой прогноз по просьбе Styler дал народный синоптик Леонид Горбань.

Также мы сообщали, что в Украине в эти дни ожидаются сильные туманы - синоптики предупредили водителей автотранспорта.