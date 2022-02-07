Витаминная закуска на все случаи жизни за пару минут: готовим гуакамоле из авокадо
Рецепт гуакамоле (фото: freepik.com)
Гуакамоле - холодная закуска из мексиканской кухни, которая очень популярна во всем мире. Она идеально подойдет для тостов, начос, чипсов из лаваша, в тарталетки и все, на что фантазии хватит, при этом готовится очень просто и быстро.
Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич опубликовала в Instagram рецепт домашнего гуакамоле.
Как приготовить гуакамоле:
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 4-5 коктейльных томатов(или 1 обычный)
- 1 небольшой фиолетовый лук
- 1 большая долька чеснока (или 2 небольшие)
- 1/2 лимона
- зелень, соль, перец
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Приготовление:
- Мякоть авокадо вынимаем в миску, добавляем сок половины лимона и разминаем вилкой или толкушкой.
- Мелко нарезаем томаты, зелень, лук, чеснок и добавляем к авокадо.
- Солим, перчим, перемешиваем и смакуем.
Закуска гуакамоле из авокадо готовится быстро и просто (фото: freepik.com)
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