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Вітамінна закуска на всі випадки життя за пару хвилин: готуємо гуакамоле з авокадо

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Понеділок 07 лютого 2022 08:29
Вітамінна закуска на всі випадки життя за пару хвилин: готуємо гуакамоле з авокадо Рецепт гуакамоле (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Гуакамоле - холодна закуска з мексиканської кухні, яка дуже популярна у всьому світі. Вона ідеально підійде для тостів, начос, чіпсів з лаваша, в тарталетки і все, на що фантазії вистачить, при цьому готується дуже просто і швидко.

Український кулінарний блогер Анна Станкевич опублікувала в Instagram рецепт домашнього гуакамоле.

Як приготувати гуакамоле:

Інгредієнти:

  • 2 стиглих авокадо
  • 4-5 коктейльних томатів (або 1 звичайний)
  • 1 невеликий фіолетовий лук
  • 1 велика долька часнику (або 2 невеликі)
  • 1/2 лимона
  • зелень, сіль, перець


Приготування:

  • М'якоть авокадо виймаємо в миску, додаємо сік половини лимона і розминаємо виделкою або товкачем.
  • Дрібно нарізаємо томати, зелень, цибулю, часник і додаємо до авокадо.
  • Солимо, перчимо, перемішуємо і смакуємо.

Вітамінна закуска на всі випадки життя за пару хвилин: готуємо гуакамоле з авокадоЗакуска гуакамоле з авокадо готується швидко і просто (фото: freepik.com)

Нагадаємо, раніше переможниця шоу "Майстер-шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного вафельного торта без випічки, який поверне вас у дитинство.

Ми також писали про те, як приготувати торт Наполеон з незвичним кремом "Дипломат".

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