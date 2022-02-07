Вітамінна закуска на всі випадки життя за пару хвилин: готуємо гуакамоле з авокадо

Гуакамоле - холодна закуска з мексиканської кухні, яка дуже популярна у всьому світі. Вона ідеально підійде для тостів, начос, чіпсів з лаваша, в тарталетки і все, на що фантазії вистачить, при цьому готується дуже просто і швидко.