Вітамінна закуска на всі випадки життя за пару хвилин: готуємо гуакамоле з авокадо
Рецепт гуакамоле (фото: freepik.com)
Гуакамоле - холодна закуска з мексиканської кухні, яка дуже популярна у всьому світі. Вона ідеально підійде для тостів, начос, чіпсів з лаваша, в тарталетки і все, на що фантазії вистачить, при цьому готується дуже просто і швидко.
Український кулінарний блогер Анна Станкевич опублікувала в Instagram рецепт домашнього гуакамоле.
Як приготувати гуакамоле:
Інгредієнти:
- 2 стиглих авокадо
- 4-5 коктейльних томатів (або 1 звичайний)
- 1 невеликий фіолетовий лук
- 1 велика долька часнику (або 2 невеликі)
- 1/2 лимона
- зелень, сіль, перець
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Приготування:
- М'якоть авокадо виймаємо в миску, додаємо сік половини лимона і розминаємо виделкою або товкачем.
- Дрібно нарізаємо томати, зелень, цибулю, часник і додаємо до авокадо.
- Солимо, перчимо, перемішуємо і смакуємо.
Закуска гуакамоле з авокадо готується швидко і просто (фото: freepik.com)
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