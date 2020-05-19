ВНО 2020 будет проходить по новым правилам: что изменится

Внешнее независимое оценивание 2020 будет проходить по новым правилам из-за карантина. Для того, чтобы минимизировать риск заражения молодых людей коронавирусом, в кабинетах будут открыты двери, а школьников будут рассаживать за столами на расстоянии не меньше полутора метров.

Такие рекомендации для ВНО внесло Министерство здравоохранения Украины и теперь этот вопрос вынесен на всеобщее обсуждение. Все замечания и предложения будут готовы выслушать до 18:00 19 мая.

Также поступило предложение всем идущим на ВНО школьникам измерять температуру, и обрабатывать руки антисептиком. Подростки должны быть в масках. Лиц с симптомами ОРВИ к сдаче тестов не допустят, а предложат явиться на дополнительную сессию.

В аудиториях нужно будет продезинфицировать столы и стулья, за 30 минут до начала тестирования обязательно проветрить класс, а также организовать дежурство школьной медсестры или бригады медработников.

По предварительным данным, ВНО состоится с 25 июня по 17 июня – это при условии, что карантин снимут до начала июня. Если карантин продлят – то ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут сдавать ВНО те, кто переболел коронавирусом или контактировал с больными.