ЗНО 2020 буде проходити за новими правилами: що зміниться

Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 буде проходити за новим правилами з карантину. Для того, щоб мінімізувати ризик зараження молодих людей коронавірусом, в кабінетах будуть відкриті двері, а школярів будуть розсаджувати за столами на відстані не менше півтора метра.

Такі рекомендації для ЗНО внесло Міністерство охорони здоров'я України і тепер це запитання винесли на загальне обговорення. Всі зауваження та пропозиції будуть готові вислухати до 18:00 19 травня.

Також надійшла пропозиція всім школярам, яки йдуть на ЗНО, вимірювати температуру, і обробляти руки антисептиком. Підлітки повинні бути в масках. Осіб з симптомами ГРВІ до здачі тестів не допустять, а запропонують прийти на додаткову сесію.

В аудиторіях потрібно продезінфікувати столи і стільці, за 30 хвилин до початку тестування обов'язково провітрити клас, а також організувати чергування шкільної медсестри або бригади медпрацівників.

За попередніми даними, ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 червня – це за умови, що карантин знімуть до початку червня. Якщо продовжать карантин – то ЗНО відбудеться з 17 серпня по 4 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як будуть здавати ЗНО ті, хто перехворів коронавірусом або контактував з хворими.