В Волынской области опровергли информацию о возвращении Игоря Билокурова домой

Кадр из видео. Игорь Билокуров (tsn.ua)

Пропавший 30 лет назад солдат до сих пор находится в Афганистане

В Волынском областном комиссариате сообщили, что Игорь Билокуров домой не возвращался и на данный момент находится в Афганистане. Об этом сообщает "Волынь-инфо".

Как сообщили представители Волынского областного комиссариата, Игорь Билокуров, которого обнаружили через 30 лет в Афганистане, не может вернуться домой из-за проблем с документами.

У него отсутствует украинский паспорт, а также он сейчас проходит процедуру подтверждения личности. В частности, Билокуров сдал анализ на ДНК и ожидает результатов.

Кроме того, известно, что он вспомнил всего несколько украинских слов.

Информацию, которую разместила на странице Facebook пресс-служба командования десантно-штурмовых войск ВСУ, Волынский комиссариат опровергает.

Напомним, Игоря Билокурова обнаружила случайно в апреле 2018 года в Афганистане украинская экспедиция по поиску водоносных пластов. Внешне он отличался от чернобородых соотечественников, и украинцы заподозрили, что он родом из другой страны.

Информацию подтвердил один из охранников, который сообщил, что Билокуров попал в плен в 1988 году. После тяжелой контузии он повторял единственное слово – "Волынь".

За 30 лет, которые Игорь Билокуров провел в Афганистане, он практически забыл родной язык, принял ислам и сменил имя на Амриддин. Семьи у Билокурова нет, а на родине осталась только старенькая мама.

"Он без документов – советских нет, афганских тоже. Нужно сделать афганский паспорт, открыть таджикскую визу, поехать в посольство Украины в Таджикистане, сделать украинскую, потом решать, через какую границу вывозить. По рассказам, он и раньше делал попытки вернуться, но без документов это было невозможно", - рассказал один из участников украинской экспедиции.

Кстати, пресс-служба командования десантно-штурмовых войск ВСУ сообщила ранее, что Билокурова вернули домой.

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