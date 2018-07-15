У Волинській області спростували інформацію про повернення Ігоря Білокурова додому

Кадр з відео. Ігор Білокуров (tsn.ua)

Зниклий 30 років тому солдатів досі перебуває в Афганістані

У Волинському обласному комісаріаті повідомили, що Ігор Білокуров додому не повертався і на даний момент знаходиться в Афганістані. Про це повідомляє "Волинь-інфо".

Як повідомили представники Волинського обласного комісаріату, Ігор Білокуров, якого знайшли через 30 років в Афганістані, не може повернутися додому з-за проблем з документами.

У нього відсутній український паспорт, а також він зараз проходить процедуру підтвердження особи. Зокрема, Білокуров здав аналіз на ДНК і чекає результатів.

Крім того, відомо, що він згадав лише кілька українських слів.

Інформацію, яку розмістила на сторінці Facebook прес-служба командування десантно-штурмових військ ЗСУ, Волинський комісаріат спростовує.

Нагадаємо, Ігоря Білокурова виявила випадково в квітні 2018 року в Афганістані українська експедиція з пошуку водоносних пластів. Зовні він відрізнявся від чорнобородих співвітчизників, і українці запідозрили, що він родом з іншої країни.

Інформацію підтвердив один з охоронців, який повідомив, що Білокуров потрапив у полон в 1988 році. Після важкої контузії він повторював єдине слово – "Волинь".

За 30 років, які Ігор Білокуров провів в Афганістані, він майже забув рідну мову, прийняв іслам і змінив ім'я на Амріддін. Сім'ї у Білокурова немає, а на батьківщині залишилася тільки старенька мама.

"Він без документів – радянських немає, афганських теж. Потрібно зробити афганський паспорт, відкрити таджицьку візу, поїхати в посольство України в Таджикистані, зробити українську, потім вирішувати, через який кордон вивозити. За розповідями, він і раніше робив спроби повернутися, але без документів це було неможливо", - розповів один з учасників української експедиції.

До речі, прес-служба командування десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила раніше, що Білокурова повернули додому.

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