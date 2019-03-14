Врачи провели уникальную операцию в детской больнице: все подробности

В Херсоне врачи сделали необычную операцию ребенку

В среду, 13 марта, в Херсоне врачи провели необычную операцию в детской областной больнице. Двенадцатилетнему школьнику вытащили из желудка два слипшихся магнита. Об этом сообщает местное издание "Kherson.net.ua".

Ребенок откусил два металлический магнита с ленты, на которой они были закреплены и случайно их проглотил. Но самая большая проблема была в том, что магниты с размером в плод финика слиплись между собой и перекрыли вход в кишечник.

Изначально врачи хотели избежать операции и пытались выдавить магниты, а также использовали слабительное. Но все попытки избавиться от магнитов в желудке ребенка оказались тщетными. Магниты не сдвинулись с места.

Стоит отметить, что такое положение дел грозило школьнику некрозом тканей и перитонитом. Все это могло привести к летальному исходу. Поэтому нужно было срочно провести операцию.

Ребенку сначала удалили аппендикс, а потом уже извлекли магниты. Операция заняла более двух часов. Главврач сообщил, что операция прошла успешно, парень чувствует себя нормально и идет на поправку.

Медики также рассказали, что детей, которые проглотили какой-либо предмет привозят не реже одного раза в две недели. Недавно в больницу доставили годовалую девочку, которая проглотила монету, но все обошлось без хирургического вмешательства. Монету извлекли с помощью фиброгастроскопа.

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