Всю жизнь потратила: мать 44 детей растрогала сеть

Жительница Уганды Мариам Набатанзи родила 44 ребенка от одного мужчины. Порой женщина рожала несколько малышей сразу: трижды родились четверняшки, четырежды - тройняшки, шесть раз - близнецы. Об этом информирует Mirror.

"Всю свою жизнь я потратила на заботу о моих детях и работу, пытаясь заработать хоть немного денег", - рассказывает женщина.

Она бралась за любую работу: была парикмахером, занималась декорациями для мероприятий, собирала и сдавала металлолом, варила джин и продавала фитотерапевтические средства.

Женщина хочет дать детям образование, однако на данный момент это не составляет возможности. Муж ушел, а потому дети бросают учебу, чтобы хоть как-то помочь матери.

Двенадцать детей спят на металлических двухъярусных кроватях с тонкими матрасами в одной маленькой комнате с грязными стенами. В других комнатах дети укладываются на общие матрасы, а остальные спят на грязном полу.

К слову, для Африки многодетная семья - не редкость. В Уганде женщины рожают в среднем 5,6 ребенка. По данным Всемирного банка, это самый высокий показатель на континенте, однако семью Набатанзи соседи считают огромной.

Напомним, что многодетная мать в Запорожье организовала незаконный "бизнес". Известно, что 31-летняя жительница Днепровского района промышляла воровством с февраля по март 2019 года. На горячем воровку поймали соседи героини, которая пыталась спрятать в подъезде очередное средство передвижения.

Мы писали, что халатность медиков под Житомиром погубила многодетную роженицу с младенцем. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной гибели женщины стал геморрагический шок.

А также сообщали, что под Одессой избили многодетную мать. Недавно Ольга с семьей переехала из маленькой квартиры в Одессе в большой дом в Раздельной. Говорит, местные считают, будто дом для содержания 11 детей она получила не заслуженно и зависть стала причиной нападения.