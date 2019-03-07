Раздражает Путина: Полунин стал изгоем в России

Полунин переживает материальный и духовный кризис

Сергей Полунин, который ранее высказался о своих скандальных публикациях в соцсетях, потерял практически все, он лишился работы, спонсоров и поддержки соцсетей, пишет западное издание The Guardian.

Всемирно известный танцор, выходец из Украины, переживает материальный и духовный кризис, пишет издание. Страна-агрессор, под лидерством Путина, татуировка которого изображена на груди Полунина, больше не поддерживает его.

"Плохой мальчик балета потерял практически все - актерскую и модельную работу, выступления на Ted, спонсоров", - пишет издание.

В интервью изданию танцор говорит, что хотел лишь "научить мир любить", а пост о Путине, от которого якобы исходит свет, написал после прогулки в пустыне Катара в качестве "манифеста любви". Полунин очень удивлен негативной реакцией своих подписчиков.

Известно, что в Кремле сказали танцору "перестать загрязнять их медиа-пространство". Полунин говорит, что ныне сосредоточен на медитации, рисовании и хореографии.

По информации издания, ему удалось получить несколько ролей в балете в Мюнхене и Лондоне. Также у Полунина возникла идея новой татуировки - надпись "Спаси и сохрани" на плечах.

Напомним, ранее мы писали о том, что со страницы Полунина исчезли все записи о Путине.

А также сообщали о том, что украинская балерина высказалась по поводу Полунина.