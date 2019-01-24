Нужно прибегнуть к провокации: Полунин высказался о скандале со своими записями

Коллаж РБК-Украина

Артист рассказал, кто на самом деле удалил его записи в Instagram

Известный танцор балета Сергей Полунин, который прославился своими скандальными записями о Владимире Путине, сообщил, что его аккаунт взломали и удалили все посты, но он не намерен останавливать свою деятельность в социальных сетях. Об этом он заявил во время конференции Digital Life Design в Мюнхене, пишет издание Thebabel.

Он объяснил, что татуировку с Путиным он сделал для того, чтобы защитить президента РФ от негативной энергетики, так как британская пресса писала о нем много негатива. Полунин считает, что через 3-4 года мнение о Путине изменится у многих людей, а пока он смотрит на эту татуировку и это "заставляет любить его еще сильнее".

После публикации фотографии с татуировкой, многие считали, что карьера Полунина может быстро пойти на спад. Однако танцор с этим не согласен.

"Не думаю, что моя карьера закончена. Мир большой. Если для вас где-то закрываются возможности, то можно поехать, например, в Индию или в Китай", - высказался он.

Также Полунин объяснил за что его уволили из Парижской оперы. В декабре он опубликовал пост, в котором обратился к артистам балета и высказался о роли мужчины и женщины.

"Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. В мире балета многие думают так же, но мало кто решается об этом говорить вслух. Задача женщины – это воспитание детей. Для женщины это естественно, а мужчины делают это более дистанцированно, даже если очень любят ребенка. В этом главное отличие", - написал артист.

Теперь он объясняет, что имел ввиду разницу в мужской и женской энергетике. При этом он отметил, что ничего не имеет против геев и искренне восхищается творчеством Фредди Меркьюри, Элтона Джона, а также фотографом и режиссером Дэвидом ЛаШапелем. Его инициалы он даже набил на руке.

Полунин подтвердил, что его аккаунт в Instagram взломали и удалили все записи, которые он ранее писал. Однако артист отметил, что свою деятельность в социальных сетях прекращать не собирается и собирается восстановить свой аккаунт.

"Иногда нужно прибегнуть к провокации для того, чтобы тебя услышали", - сказал артист и признал, что не все понимают то, что он хочет выразить в своих постах.

"Поэтому я планирую работать с людьми, которые помогут мне правильно сформулировать посыл, который я хочу донести", - добавил Полунин.

Напомним, ранее мы писали о том, что со страницы Полунина исчезли все записи о Путине.

А также рассказывали о том, что украинская балерина высказалась по поводу Полунина.