Полунин удалил посты о Путине: неожиданный поворот в скандале

Коллаж РБК-Украина

Сергей Полунин готовит официальное заявление по поводу последних событий

Известный танцор Сергей Полунин не является автором скандальных постов о Владимире Путине в Instagram. Более того, звездный украинец якобы никогда лично не был даже зарегистрирован в социальных сетях. Такое заявление сделала приближенная к танцору девушка по имени Татьяна, которая давно знакома с Полуниным.

"Сергей Полунин не является автором постов, сделанных от его имени в его аккаунтах. Пожалуйста, имейте терпение и понимание, пока ситуация не разрешится", - написала она в Twitter.

Скриншот (twitter.com/_Tatiana89_)

Также в окружении танцовщика говорят, что его пиар-менеджеры - "самые большие мошенники, которых кто-либо когда-либо видел".

"Вокруг него есть люди, которые были корнем всего зла, которые менее чем за один год привели его в центр ада", - отметила Татьяна и добавила, что сейчас у Сергея "большие проблемы".

Сергей Полунин с партнером по танцах (фото: instagram.com/_tatiana.89_)

"На самом деле Сергей любящий, не агрессивный, добрый, спокойный, тихий, он не нападает, он утешает", - отметила девушка.

Ситуацию вокруг "очернения имени" звездного танцовщика пытаются решить "соответствующие люди".

"Ему нужна огромная помощь, чтобы выбраться из этого... Постарайтесь понять", - сказала девушка.

При этом Татьяна никак не прокомментировала татуировки Полунина.

Скриншот (_Tatiana89_)

По ее словам, на сегодняшний день Полунину помогает некий Игорь Зеленский. Они вместе работают над текстом публичного заявления. Поэтому скоро состоится пресс-конференция, на которой танцовщик расставит все точки над "і".

Кстати, сам Полунин в интервью журналу Hunger заявил, что "никогда не сидит в Интернете" и "понятия не имеет, как его воспринимают и что говорят люди".

Отметим, что из аккаунта Полунина в Instagram уже пропали все посты. Изменена и фотография танцора, а вместо его имени указан никнейм Rich.

Страница Полунина в Instagram сейчас выглядит так (instagram.com/sergeipolunin)

Напомним, что во Франции Балет Парижской оперы снял скандального украинского танцора со спектакля "Лебединое озеро" после его гомофобной и "сексистски напыщенной" речи в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что Полунин насмешил украинцев новым "перлом".