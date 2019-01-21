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Полунін видалив пости про Путіна: несподіваний поворот у скандалі

STYLERПерсона    21.01.2019 - 14:06
Полунін видалив пости про Путіна: несподіваний поворот у скандалі
Колаж РБК-Україна

Сергій Полунін готує офіційну заяву з приводу останніх подій

Відомий танцівник Сергій Полунін не є автором скандальних постів про Володимира Путіна в Instagram. Більш того, зірковий українець нібито ніколи особисто не був навіть зареєстрований в соціальних мережах. Таку заяву зробила наближена до танцюриста дівчина на ім'я Тетяна, яка давно знайома з Полуніним.

"Сергій Полунін не є автором постів, зроблених від його імені в його облікових записах. Будь ласка, майте терпіння і розуміння, поки ситуація не вирішиться", - написала вона в Twitter.

Полунін видалив пости про Путіна: несподіваний поворот у скандалі

Скріншот (twitter.com/_Tatiana89_)

Також в оточенні танцівника кажуть, що його піар-менеджери - "найбільші шахраї, яких хто-небудь коли-небудь бачив".

"Навколо нього люди, які були коренем усього зла, які менш ніж за один рік привели його в центр пекла", - зазначила Тетяна і додала, що зараз у Сергія "великі проблеми".

Полунін видалив пости про Путіна: несподіваний поворот у скандалі

Сергій Полунін з партнером по танцях (фото: instagram.com/_tatiana.89_)

"Насправді Сергій люблячий, не агресивний, добрий, спокійний, тихий, він не нападає, він втішає", - зазначила дівчина.

Ситуацію навколо "очорнення імені" зіркового танцівника намагаються вирішити "відповідні люди".

"Йому потрібна величезна допомога, щоб вибратися з цього... Постарайтеся зрозуміти", - сказала дівчина.

При цьому Тетяна ніяк не прокоментувала татуювання Полуніна.

Полунін видалив пости про Путіна: несподіваний поворот у скандалі

Скріншот (_Tatiana89_)

За її словами, на сьогоднішній день Полуніну допомагає такий собі Ігор Зеленський. Вони разом працюють над текстом публічної заяви. Тому скоро відбудеться прес-конференція, на якій танцівник розставить всі крапки над "і".

До речі, сам Полунін в інтерв'ю журналу Hunger заявив, що "ніколи не сидить в Інтернеті" і "поняття не має, як його сприймають і що кажуть люди".

Зазначимо, що з аккаунта Полуніна в Instagram вже пропали всі пости. Змінена і фотографія танцюриста, а замість його імені вказаний нікнейм Rich.

Полунін видалив пости про Путіна: несподіваний поворот у скандалі

Сторінка Полуніна в Instagram зараз виглядає так (instagram.com/sergeipolunin)

Нагадаємо, що у Франції Балет Паризької опери зняв скандального українського танцюриста з вистави "Лебедине озеро" після його гомофобної і "сексистсько пихатої" промови у соціальних мережах.

Раніше ми повідомляли, що Полунін насмішив українців новим "перлом".

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