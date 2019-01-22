ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Захватчика взяли штурмом": пассажиры опубликовали видео с борта самолета

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 17:04
"Захватчика взяли штурмом": пассажиры опубликовали видео с борта самолета
Коллаж РБК-Украина

После посадки в Ханты-Мансийске им не объяснили, что происходит

Пассажиры лайнера авиаперевозчика "Аэрофлот", который совершал полет Сургут-Москва и был захвачен пассажиром, опубликовали видео того, что происходило на борту самолета. Видео опубликовано на странице Mash в Instagram.

Инцидент с лайнером произошел 22 января. Во время полета, 34-летний мужчина, угрожая пистолетом, потребовал развернуть борт и лететь в Афганистан. Однако пилоты смогли посадить самолет в Ханты-Мансийске, Россия. Пассажирам о причине вынужденной посадки не сообщили, сослались на то, что нужна дозаправка.

"Пассажирам захваченного самолета никто ничего не объясняет. О том, что у экипажа (и них) проблемы, люди узнали после приземления, когда вышли с телефонов в интернет. Паники на борту нет, но снимать видео стюардессы запретили", - сообщает Mash.

После приземления в аэропорт прибыли силовики, которые поднялись на борт и задержали преступника. Видео штурма и задержания пассажиры снимали на камеры своих телефонов.

"Захватчика самолета взяли штурмом, его сняли с борта, сообщается что он очень пьян. Похмелье у мужика будет очень неприятным", - сообщили очевидцы.

Сообщается, что 34-летний захватчик – житель Сургута. Он психически нездоров и уже ранее у него были задержания в пьяном виде за административные нарушения.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении мужчины уголовное дело за угон самолета, при котором он угрожал применить насилие – он пытался прорваться к пилотам и говорил, что у него есть оружие.

Во время задержания силовики действительно обнаружили при нем пистолет.

Напомним, ранее мы писали о том, что летевший в Москву лайнер пытались угнать в Афганистан.

А также рассказывали о том, что задержан пассажир рейса, который пытался угнать российский лайнер в Афганистан.

В Миноброны РФ назвали причину крушения бомбардировщика Ту-22М3 Над Ла-Маншем пропал самолет с аргентинским футболистом
Новости Украины Самолетзахват
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь