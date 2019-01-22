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"Загарбника взяли штурмом": пасажири опублікували відео з борту літака

STYLERЖиття    22.01.2019 - 17:04
"Загарбника взяли штурмом": пасажири опублікували відео з борту літака
Колаж РБК-Україна

Після посадки в Ханти-Мансійську їм не пояснили, що відбувається

Пасажири лайнера авіаперевізника "Аерофлот", який здійснював політ Сургут-Москва і був захоплений пасажиром, опублікували відео того, що відбувалося на борту літака. Відео опубліковано на сторінці Mash в Instagram.

Інцидент з літаком стався 22 січня. Під час польоту, 34-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, вимагав розвернути борт і летіти в Афганістан. Проте пілоти змогли посадити літак в Ханти-Мансійську, Росія. Пасажирам про причину вимушеної посадки не повідомили, послалися на те, що потрібна дозаправка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Mash/Меш (@mash_breaking)

"Пасажирам захопленого літака ніхто нічого не пояснює. Про те, що у екіпажа (і в них) проблеми, люди дізналися після приземлення, коли вийшли з телефонів в інтернет. Паніки на борту немає, але знімати відео стюардеси заборонили", - повідомляє Mash.

Після приземлення в аеропорт прибули силовики, які піднялися на борт і затримали злочинця. Відео штурму і затримання пасажири знімали на камери своїх телефонів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Mash/Меш (@mash_breaking)

"Загарбника літака взяли штурмом, його зняли з борту, повідомляється що він дуже п'яний. Похмілля у мужика буде дуже неприємним", - повідомили очевидці.

Повідомляється, що 34-річний нападник – житель Сургута. Він психічно нездоровий і вже раніше у нього були затримання у п'яному вигляді за адміністративні порушення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Mash/Меш (@mash_breaking)

Слідчий комітет РФ порушив проти чоловіка кримінальну справу за викрадення літака, при якому він погрожував застосувати насильство – він намагався прорватися до пілотів і говорив, що у нього є зброя.

Під час затримання силовики дійсно виявили при ньому пістолет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лайнер, що летів до Москви, намагалися викрасти в Афганістан.

А також розповідали про те, що затриманий пасажир рейсу, який намагався викрасти російський лайнер в Афганістан.

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