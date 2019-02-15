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Жадность фраера: украинцев рассмешила женщина в цистерне с семечками

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 23:28
Жадность фраера: украинцев рассмешила женщина в цистерне с семечками
Женщина попала в цистерну с семечками под Запорожьем (фото: facebook.com/MNSZPO)

Она так и не смогла объяснить, как там оказалась

В пятницу, 15 февраля, в Запорожской области 60-летняя женщина угодила в цистерну с семечками подсолнуха, емкостью 75 кубических метров, где едва не погибла, сообщает ГСЧС Запорожской области.

Инцидент произошел в селе Малая Токмачка Ореховского района Запорожской области. Спасатели достали беспомощную и задыхающуюся женщину с помощью веревки и лестницы-палки.

 

Женщина попала в цистерну с семечками под Запорожьем (фото: facebook.com/MNSZPO)

Она так и не смогла объяснить, как там оказалась.

Пользователи сети бурно отреагировали на эту новость, строя предположения, как же она могла туда угодить.

"Жадность фраера чуть не сгубила..." - написал один из пользователей сети.

"Пез*еж , в семечке не потеряешься", - усомнился комментатор.

"Хотела домой семечек набрать", - предположил еще один юзер.

"Может, она из тюрьмы сбежала. А цистерны с бетоном сейчас вращаются", - вспомнил эпизод из знаменитого фильма пользователь.

"Надо было лузать, лузать, так бы и выбралась", - нашелся еще один шутник.

К слову, 15 февраля в Киеве возле метро рыбаки обнаружили труп молодой девушки, который плавал возле берега.

Напомним, на трасе Киев - Харьков в трагическом ДТП погибла девушка, которая перебегала дорогу в надежде помочь водителю перевернувшегося автомобиля.

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