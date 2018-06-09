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Интервью

"Ждал меня у подъезда": Александр Ягольник рассказал детали нападения на него

STYLERLIFE        09.06.2018 - 15:22
Александр Ягольник (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)
Александр Ягольник (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

Известный украинский продюсер подвергся нападению в ночь на 9 июня

В Киеве было совершено нападение на известного украинского продюсера Александра Ягольника, который открыто осуждает в соцсетях и интервью выступления украинских звезд в России, а также имеет четкую патриотическую позицию. В комментарии для STYLER Ягольник рассказал детали нападения на него. 

Как сообщил продюсер, инцидент произошел около двух часов ночи 9 июня. Он подъехал к своему дому на такси.

"Ждал меня у подъезда", - говорит Александр о нападавшем. 

"Когда я подъехал на такси и отпустил машину, он показался из-за деревьев. "Это ты Ягольник? - спросил он. - Есть разговор", - поделился продюсер. 

Но, как он отметил, разговор на этом и закончился.

"Дальше были одни действия. Хорошо, что в свое время я занимался джиу-джитсу", - добавил Ягольник. 

Фото: рана на руке (facebook.com/alexander.yagolnik)

Мужчина с ножом замахнулся на Александра, но он успел вовремя среагировать. В результате у Ягольника глубокий порез на руке, хотя нападающий, по всей вероятности, целился в сердце. 

После этого неизвестный мужчина скрылся. За ним подъехал автомобиль, говорит продюсер. 

"Сразу вызвали скорую, зашили наживо, и вернулся домой", - добавил Ягольник. 

Фото: facebook.com/alexander.yagolnik

Пострадавший признался, что никак не ожидал нападения у своего дома, поэтому до сих пор находится в шоковом состоянии. 

"Против пистолета или гранаты у меня шансов не было бы, а против ножа - я не совсем безобидный персонаж", - подытожил Александр Ягольник. 

Напомним, в Киеве с ножом напали на украинского продюсера. "Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", - написал в соцсети Александр Ягольник. 

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Теги: нападение, продюсер
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