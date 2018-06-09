"Чекав мене біля під'їзду": Олександр Ягольник розповів деталі нападу на нього

Відомий український продюсер зазнав нападу в ніч на 9 червня

У Києві було скоєно напад на відомого українського продюсера Олександра Ягольника, який відкрито засуджує в соцмережах і інтерв'ю виступи українських зірок у Росії, а також має чітку патріотичну позицію. У коментарі STYLER Ягольник розповів деталі нападу на нього.

Як повідомив продюсер, інцидент стався близько двох годин ночі 9 червня. Він під'їхав до свого будинку на таксі.

"Чекав мене біля під'їзду", - говорить Олександр про нападника.

"Коли я під'їхав на таксі і відпустив машину, він показався із-за дерев. "Це ти Ягольник? - запитав він. - Є розмова", - поділився продюсер.

Але, як він зазначив, розмова на цьому й закінчилась.

"Далі були одні дії. Добре, що в свій час я займався джиу-джитсу", - додав Ягольник.

Фото: рана на руці (facebook.com/alexander.yagolnik)

Чоловік з ножем замахнувся на Сашка, але він встиг вчасно зреагувати. В результаті у Ягольника глибокий поріз на руці, хоча нападник, по всій ймовірності, цілив у серце.

Після цього невідомий чоловік зник. За них під'їхав автомобіль, каже продюсер.

"Одразу викликали швидку, зашили наживо, і повернувся додому", - додав Ягольник.

Фото: facebook.com/alexander.yagolnik

Потерпілий зізнався, що ніяк не очікував нападу біля свого будинку, тому досі перебуває в шоковому стані.

"Проти пістолета або гранати у мене шансів не було б, а проти ножа - я не зовсім нешкідливий персонаж", - підсумував Олександр Ягольник.

Нагадаємо, в Києві з ножем напали на українського продюсера. "Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити", - написав у соцмережі Олександр Ягольник.

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