А вы знаете, почему двери в общественных туалетах не доходят до пола
Существуют такие места, о которых можно уверенно сказать, что ничего интересного там нет. Одно из таких - общественная уборная. Но если у вас спросят, почему двери в туалетах такой необычной формы, вряд ли вы сможете назвать больше нескольких причин.
Почему двери в уборной не доходят до пола - читайте в нашем материале Styler ниже.
Можете быть уверенными, такая нестандартная форма двери была сделана не для того, чтобы за вами подглядывать. У такого дизайна есть конкретные практические причины.
С такой дверцей легче убирать
С точки зрения поддержания чистоты и гигиены в общественных уборных проводят уборку несколько раз в день. Именно такая форма помогает быстрее убирать поверхность и не оставляет мест для образования плесени между дверью и полом.
Ради безопасности
Например, человеку стало плохо в кабинке и он потерял сознание, благодаря открытому низу, такого человека быстро найдут и помогут.
Такая конструкция уменьшает риск вандализма или других абсурдных действий
Некоторым сорвиголовам может прийти мысль нарисовать граффити в кабинке, или еще хуже - употребить наркотики или заняться срамными делами. Конечно, зная о том, что их могут разоблачить, такие люди подумают несколько раз.
Дверь в общественном туалете не для того, чтобы за вами подглядывать (фото: pixabay)
Такие туалеты дешевле строить
По сравнению с туалетами в ресторанах или отелях, где стены и двери идут от пола до потолка, конструкция с кабинками, которые не доходят до пола, требует значительно меньше материалов, соответственно - значительно дешевле.
Лучшая вентиляция
Из-за большого количества посетителей и запахи от средств уборки, воздух в уборной становится гадким для дыхания. Но благодаря открытой конструкции воздух значительно быстрее циркулирует по сравнению с полностью закрытыми кабинками.
Вы всегда знаете, какая кабинка свободна
Короткие двери помогают избегать неловких ситуаций. Ведь если на двери нет замка или индикатора, просто проверить глазами наличие кого-то значительно лучше, чем открывать дверь.
Ускоряют время использования гардеробной
У многих из нас есть привычка брать собой в уборную что-то почитать, или, например посмотреть новости в телефоне. Поэтому недовольные вздохи из очереди эффективно способствуют как можно более быстрому завершению процесса.
Возможность экстренной помощи
Например, если не дай бог у вас закончилась туалетная бумага, вы можете рассчитывать на помощь неравнодушных, даже дверь открывать не надо!
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