Настоящая русалка: Надя Дорофеева изменилась до неузнаваемости (фото)

Солистка "Время и Стекло" радикально изменила цвет волос

Участница популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос. Фото с "трансформацией" звезда запостила в Instagram.

На фото Дорофеева предстала перед поклонниками на морском берегу в необычном образе и с яркими синими волосами. Снимок оказался ни чем иным, как кадром из клипа на новый хит дуэта - "EBOY".

Таким незамысловатым образом певица просто решила напомнить поклонникам о своем творчестве и заодно сообщить, что она безумно рада тому, что их с Позитивом хит набрал 20 млн просмотров на YouTube.

Фото: Надя Дорофеева в образе для клипа на песню "EBOY" (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни восхищались красотой солистки "Время и Cтекло", сравнивали Надю с русалкой и делали комплименты ее волосам.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Другие активно критиковали клип с песней и сомневались в подлинной популярности клипа.

Скриншот комментариев (nstagram.com/nadyadorofeeva)

Как бы там ни было, негативные комментарии, ни в коей мере не омрачили отпуск звезды. Сейчас Надя Дорофеева находится на острове Бали с друзьями и мужем, а фото, сделанными в отпуске, она постоянно делится с фанами на своей страничке в соцсети.

Кстати, недавно Дорофеева похвасталась фото с мужем, сделанным на Бали.

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Видео: (video.rbc.ua)