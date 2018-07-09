Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Настоящая русалка: Надя Дорофеева изменилась до неузнаваемости (фото)

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 07:16
Фото с отдыха на острове Бали (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото с отдыха на острове Бали (instagram.com/nadyadorofeeva)

Солистка "Время и Стекло" радикально изменила цвет волос

Участница популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос. Фото с "трансформацией" звезда запостила в Instagram.

На фото Дорофеева предстала перед поклонниками на морском берегу в необычном образе и с яркими синими волосами. Снимок оказался ни чем иным, как кадром из клипа на новый хит дуэта - "EBOY".

Таким незамысловатым образом певица просто решила напомнить поклонникам о своем творчестве и заодно сообщить, что она безумно рада тому, что их с Позитивом хит набрал 20 млн просмотров на YouTube.

Фото: Надя Дорофеева в образе для клипа на песню "EBOY" (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни восхищались красотой солистки "Время и Cтекло", сравнивали Надю с русалкой и делали комплименты ее волосам.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Другие активно критиковали клип с песней и сомневались в подлинной популярности клипа.

Скриншот комментариев (nstagram.com/nadyadorofeeva)

Как бы там ни было, негативные комментарии, ни  в коей мере не омрачили отпуск звезды. Сейчас Надя Дорофеева находится на острове Бали с друзьями и мужем, а фото, сделанными в отпуске, она постоянно делится с фанами на своей страничке в соцсети.

Кстати, недавно Дорофеева похвасталась фото с мужем, сделанным на Бали.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: (video.rbc.ua)

Зеленский и Потап в шоке: в сети показали, как на Лиге Смеха расцеловали Дорофееву (видео) "Я же могу привыкнуть": Надя Дорофеева похвасталась роскошным завтраком прямо в бассейне
Теги: Надя Дорофеева
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь