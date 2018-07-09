"Смешно это представить": Андрея Данилко порекомендовали в качестве главного Холостяка страны

Зрители предложили выбрать Данилко на роль Холостяка

Недавно состоялось голосование на официальных страницах телеканала СТБ, в котором зрительницы выбирали, кого бы они хотели видеть в роли героя телешоу "Холостяк" в девятом сезоне. Многие предложили собственные кандидатуры, в том числе и известного украинского артиста Андрея Данилко.

Как признался знаменитость, ему сложно представить себя героем проекта, поскольку свою личную жизнь афишировать не любит.

Фото: Андрей Данилко (пресс-служба СТБ)

"Мне важно чувствовать себя органично. Если расценивать участие в проекте "Холостяк" как некое приключение, я могу себе это представить. Но тогда нужно быть в форме, хорошо выглядеть. Пока что я себе не нравлюсь, стараюсь меняться. Это все издержки долгой 20-летней гонки по гастролям, отсутствия сна, неправильного образа жизни и питания. Нужно сначала прийти в форму, и тогда можно рассмотреть этот вариант. Хотя сейчас мне смешно это представить", - сообщил Андрей.

Также он добавил, что телепроект может реально помочь построить отношения. "Бывают какие-то вещи, которых ты не ожидаешь. Иногда в обычной жизни может не получиться влюбиться, а проект может стать таким необычным ходом в судьбе", - сказал он.

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