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Главная Вкусно Яблок больше, чем теста: этот французский пирог покорит с первого кусочка
Вкусно 12 августа 2026, 15:00

Яблок больше, чем теста: этот французский пирог покорит с первого кусочка

В чем секрет "невидимого" десерта?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Нежный яблочный пирог (изображение сгенерировано ИИ)
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Французский "невидимый" яблочный пирог готовят с обилием тонко нарезанных фруктов и простого теста. Его легко сделать дома, а после выпечки яблоки становятся особенно нежными и сочными.

Как приготовить такой десерт к чаю, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником "veseliyseli".

Ингредиенты

Для приготовления яблочного пирога понадобятся:

  • 1,5 кг очищенных яблок
  • 4 яйца
  • 200 мл молока
  • 60 г сливочного масла
  • 150 г муки
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 10 г разрыхлителя
  • щепотка соли
  • немного лимонного сока
  • сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить французский "невидимый" яблочный пирог

Подготовьте яблоки

Яблоки хорошо помойте, очистите от кожуры и вырежьте сердцевину. Затем нарежьте их очень тонкими слайсами.

Если яблоки быстро темнеют, сбрызните их небольшим количеством лимонного сока. Это поможет сохранить приятный вид фруктов, а на вкус пирога такая особенность яблок не повлияет.

Замесите тесто

В большую миску вбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте все венчиком до однородности.

Затем влейте растопленное сливочное масло и молоко. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и снова хорошо перемешайте венчиком.

Добавьте яблоки

Теперь выложите в тесто все подготовленные яблоки. Осторожно размешайте, чтобы жидкое тесто равномерно покрыло фруктовые слайсы.

Именно большое количество яблок делает этот пирог необычным: после выпекания фруктов в нем гораздо больше, чем теста.

Выпекайте

Переложите яблочную массу в форму для выпечки и разровняйте.

Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Верх должен хорошо подрумяниться, а яблоки - стать мягкими.

Дайте остыть

Готовый пирог достаньте из духовки и, пока он горячий, посыпьте сахарной пудрой.

Не торопитесь доставать его из формы - оставьте до полного охлаждения. После этого пирог будет лучше держать форму и его можно будет нарезать аккуратными кусочками.

Почему пирог называют "невидимым"

Секрет французского "невидимого" яблочного пирога - в очень тонких ломтиках яблок и небольшом количестве теста. При выпекании яблоки впитывают часть теста, поэтому в готовом десерте оно практически сливается с фруктами.

В результате получается нежный сочный пирог с большим количеством яблок и тонким ароматным слоем теста.

Рецепты Пирог Яблоки
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