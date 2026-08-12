Яблок больше, чем теста: этот французский пирог покорит с первого кусочка

Ингредиенты

Для приготовления яблочного пирога понадобятся:

1,5 кг очищенных яблок

4 яйца

200 мл молока

60 г сливочного масла

150 г муки

100 г сахара

10 г ванильного сахара

10 г разрыхлителя

щепотка соли

немного лимонного сока

сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить французский "невидимый" яблочный пирог

Подготовьте яблоки

Яблоки хорошо помойте, очистите от кожуры и вырежьте сердцевину. Затем нарежьте их очень тонкими слайсами.

Если яблоки быстро темнеют, сбрызните их небольшим количеством лимонного сока. Это поможет сохранить приятный вид фруктов, а на вкус пирога такая особенность яблок не повлияет.

Замесите тесто

В большую миску вбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте все венчиком до однородности.

Затем влейте растопленное сливочное масло и молоко. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и снова хорошо перемешайте венчиком.

Добавьте яблоки

Теперь выложите в тесто все подготовленные яблоки. Осторожно размешайте, чтобы жидкое тесто равномерно покрыло фруктовые слайсы.

Именно большое количество яблок делает этот пирог необычным: после выпекания фруктов в нем гораздо больше, чем теста.

Выпекайте

Переложите яблочную массу в форму для выпечки и разровняйте.

Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Верх должен хорошо подрумяниться, а яблоки - стать мягкими.

Дайте остыть

Готовый пирог достаньте из духовки и, пока он горячий, посыпьте сахарной пудрой.

Не торопитесь доставать его из формы - оставьте до полного охлаждения. После этого пирог будет лучше держать форму и его можно будет нарезать аккуратными кусочками.

Почему пирог называют "невидимым"

Секрет французского "невидимого" яблочного пирога - в очень тонких ломтиках яблок и небольшом количестве теста. При выпекании яблоки впитывают часть теста, поэтому в готовом десерте оно практически сливается с фруктами.

В результате получается нежный сочный пирог с большим количеством яблок и тонким ароматным слоем теста.