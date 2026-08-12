Яблок больше, чем теста: этот французский пирог покорит с первого кусочка
Французский "невидимый" яблочный пирог готовят с обилием тонко нарезанных фруктов и простого теста. Его легко сделать дома, а после выпечки яблоки становятся особенно нежными и сочными.
Как приготовить такой десерт к чаю, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником "veseliyseli".
Ингредиенты
Для приготовления яблочного пирога понадобятся:
- 1,5 кг очищенных яблок
- 4 яйца
- 200 мл молока
- 60 г сливочного масла
- 150 г муки
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 10 г разрыхлителя
- щепотка соли
- немного лимонного сока
- сахарная пудра для посыпки.
Как приготовить французский "невидимый" яблочный пирог
Подготовьте яблоки
Яблоки хорошо помойте, очистите от кожуры и вырежьте сердцевину. Затем нарежьте их очень тонкими слайсами.
Если яблоки быстро темнеют, сбрызните их небольшим количеством лимонного сока. Это поможет сохранить приятный вид фруктов, а на вкус пирога такая особенность яблок не повлияет.
Замесите тесто
В большую миску вбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте все венчиком до однородности.
Затем влейте растопленное сливочное масло и молоко. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и снова хорошо перемешайте венчиком.
Добавьте яблоки
Теперь выложите в тесто все подготовленные яблоки. Осторожно размешайте, чтобы жидкое тесто равномерно покрыло фруктовые слайсы.
Именно большое количество яблок делает этот пирог необычным: после выпекания фруктов в нем гораздо больше, чем теста.
Выпекайте
Переложите яблочную массу в форму для выпечки и разровняйте.
Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Верх должен хорошо подрумяниться, а яблоки - стать мягкими.
Дайте остыть
Готовый пирог достаньте из духовки и, пока он горячий, посыпьте сахарной пудрой.
Не торопитесь доставать его из формы - оставьте до полного охлаждения. После этого пирог будет лучше держать форму и его можно будет нарезать аккуратными кусочками.
Почему пирог называют "невидимым"
Секрет французского "невидимого" яблочного пирога - в очень тонких ломтиках яблок и небольшом количестве теста. При выпекании яблоки впитывают часть теста, поэтому в готовом десерте оно практически сливается с фруктами.
В результате получается нежный сочный пирог с большим количеством яблок и тонким ароматным слоем теста.
Раньше Styler рассказывал рецепт яблочного повидла, которое можно резать ножом.