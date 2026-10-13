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Вкусно 13 октября 2026, 09:17

Консерва из салаки с овощами на зиму: рецепт в томатном соусе (видео)

Сочная рыбка станет отличным дополнением к картофелю, каше или даже кусочку свежего хлеба
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Тушеные овощи и густой томатный соус прекрасно дополняют ароматную рыбку (фото: Styler)
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Салака в томатном соусе с овощами - вариант домашнего блюда для тех, кто любит сочетание нежной рыбы, сладковатой моркови, лука и перца. Томатный сок и паста придают соусу насыщенный вкус, а длительное тушение помогает ингредиентам хорошо сочетаться.

Styler со ссылкой на видео со страницы блоггерши valeria_pytel в Instagram делится рецептом салаки в томатном соусе с овощами.

Что из продуктов понадобится для приготовления заготовки

Для приготовления понадобятся два килограмма уже очищенной салаки и доступные овощи. Важно лишь правильно рассчитать время приготовления и позаботиться о безопасном хранении готовой рыбы в дальнейшем.

Для приготовления большой порции понадобятся следующие продукты:

  • салака очищенная - 2 кг;
  • лук - 1 кг;
  • морковь - 1 кг;
  • сладкий перец - 1 кг;
  • томатный сок - 2 л;
  • томатная паста - 500 г;
  • масло - 500 мл;
  • уксус - 2 ст. л.;
  • сахар - 300 г;
  • соль - по вкусу.

Как приготовить салаку с овощами

Подготовьте рыбу.

Если салака еще не очищена, удалите внутренности. При необходимости разрежьте рыбы пополам, хорошо посолите и поставьте в холодильник, пока будете готовить овощи.

Нарежьте овощи. Морковь натрите на большой терке, лук нарежьте средними кусочками, а сладкий перец - соломкой. Так овощи равномерно протушиваются в томатном соусе.

Протушите овощи. Перелейте томатный сок в большую кастрюлю, добавьте морковь, лук и перец. Поставьте на небольшой огонь и тушите примерно один час, периодически помешивая.

Добавьте рыбу и другие ингредиенты.

Через час уложите томатную пасту, влейте масло, добавьте сахар и подготовленную салаку. Осторожно перемешайте, чтобы не повредить рыбу, и тушите еще 30 минут.

Добавьте уксус.

Влейте уксус, при необходимости откорректируйте вкус солью и оставьте блюдо на огне еще на 30 минут. Общее время тушения после начала приготовления овощей составит около двух часов.

Позаботьтесь о хранении.

Готовую рыбу можно разложить в чистые банки для хранения в холодильнике.

(!) Обратите внимание, если вы хотите сделать консервацию на зиму, которая будет стоять при комнатной температуре, нужен отдельный проверенный режим консервирования рыбы под давлением. Обычная тушение, добавление уксуса и закручивание крышек не гарантируют безопасность такой заготовки.

Важно знать перед заготовкой на зиму

Рыба относится к продуктам с низкой кислотностью, поэтому домашние рыбные консервы могут представлять риск ботулизма, если их неправильно обработать. Не следует хранить банки при комнатной температуре только потому, что к рецепту добавили уксус или горячую смесь разложили в стерильные банки.

Для безопасного домашнего консервирования рыбы Национальный центр домашнего консервирования пищевых продуктов США (NCHFP) рекомендует специальные режимы обработки в автоклаве для домашнего консервирования - pressure canner. Приведенный рецепт не является проверенной инструкцией для такого консервирования, поэтому его не рекомендуем автоматически считать подходящим исключительно для длительного хранения в амбаре.

Домашню салаку в томатном соусе лучше всего готовить в количестве, которое можно безопасно хранить в холодильнике, или пользоваться проверенным рецептом, специально разработанным для консервирования рыбы.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить на зиму вкусные шпроты из салаки в консерве.

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