Консерва із салаки з овочами на зиму: рецепт у томатному соусі (відео)

Що з продуктів знадобиться для приготування заготівлі

Для приготування знадобляться два кілограми вже очищеної салаки та доступні овочі. Важливо лише правильно розрахувати час приготування й подбати про безпечне зберігання готової риби у подальшому.

Для приготування великої порції знадобляться такі продукти:

салака очищена - 2 кг;

цибуля - 1 кг;

морква - 1 кг;

солодкий перець - 1 кг;

томатний сік - 2 л;

томатна паста - 500 г;

олія - 500 мл;

оцет - 2 ст. л.;

цукор - 300 г;

сіль - до смаку.

Як приготувати салаку з овочами

Підготуйте рибу.

Якщо салака ще не очищена, видаліть нутрощі. За потреби розріжте рибини навпіл, добре посоліть і поставте в холодильник, поки готуватимете овочі.

Наріжте овочі. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте середніми шматочками, а солодкий перець - соломкою. Так овочі рівномірно протушкуються в томатному соусі.

Протушкуйте овочі. Перелийте томатний сік у велику каструлю, додайте підготовлені моркву, цибулю та перець. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте приблизно одну годину, періодично помішуючи.

Додайте рибу та решту інгредієнтів.

Через годину покладіть томатну пасту, влийте олію, додайте цукор і підготовлену салаку. Обережно перемішайте, щоб не пошкодити рибу, і тушкуйте ще 30 хвилин.

Додайте оцет.

Влийте оцет, за потреби відкоригуйте смак сіллю та залиште страву на вогні ще на 30 хвилин. Загальний час тушкування після початку приготування овочів становитиме близько двох годин.

Подбайте про зберігання.

Готову рибу можна розкласти в чисті банки для зберігання в холодильнику.

(!) Зверніть увагу, ящо ж ви хочете зробити консервацію на зиму, яка стоятиме за кімнатної температури, потрібен окремий перевірений режим консервування риби під тиском. Звичайне тушкування, додавання оцту та закручування кришок не гарантують безпечності такої заготівлі.

Важливо знати перед заготівлею на зиму

Риба належить до продуктів із низькою кислотністю, тому домашні рибні консерви можуть становити ризик ботулізму, якщо їх неправильно обробити. Не варто зберігати банки за кімнатної температури лише тому, що до рецепта додали оцет або гарячу суміш розклали в стерильні банки.

Для безпечного домашнього консервування риби Національний центр домашнього консервування харчових продуктів США (NCHFP) рекомендує спеціальні режими обробки в автоклаві для домашнього консервування - pressure canner. Наведений рецепт не є перевіреною інструкцією для такого консервування, тому його не рекомендуємо автоматично вважати придатним виключно для тривалого зберігання в коморі.

Домашню салаку в томатному соусі найкраще готувати в кількості, яку можна безпечно зберігати в холодильнику, або користуватися перевіреним рецептом, спеціально розробленим для консервування риби.

Смачного!