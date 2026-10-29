Кристина Горняк из "Холостяка" показала себя в прошлом и рассказала, о чем жалеет (фото)

О чем жалеет Кристина Горняк

В своих Instagram -историях она рассказала, что дважды прекращала занятия фортепиано. Вспомнила об этом по дороге с работы и призналась, что теперь считает такой выбор ошибкой.

В детстве на музыкальные занятия ее отдал отец. В то же время Кристина увлекалась бальными танцами. Сочетать школу, конкурсы и выступления было сложно, поэтому в конце концов она выбрала танцы.

В фортепиано Горняк вернулась в 30 лет. Нашла преподавательницу и начала учиться практически с нуля. Впоследствии уже могла самостоятельно играть с нот и подбирать мелодии на слух.

Однако через три года занятия снова отошли на второй план.

"Но в 33 я забросила снова, потому что я не успевала... Семья, работа, проекты, ну всякое такое..." - объяснила Кристина.

Что она почувствовала, просматривая архивные записи

Вместе с воспоминаниями Горняк опубликовала кадры своей игры. На одной из архивных записей видна дата - 4 ноября 2018 года.

Кристина Горняк по фортепиано в 2018 году (скриншот: instagram.com/kristygor)

Просматривая их, блогерша поняла, насколько ей не хватает этого занятия и связанных с ним ощущений.

"Поймала себя на мысли, что в те моменты у меня была абсолютно счастливая душа, проживавшая каждую ноту как-то так глубоко", - поделилась она.

Кристина также вспомнила, как ее радовал постепенный результат обучения. По ее словам, этот опыт напоминает, чего можно добиться, если прилагать усилия.

Как Горняк готовится вернуться к музыке

Теперь блогерша хочет возобновить занятия. Она призналась, что особенно любит джаз и сожалеет, что снова отказалась от игры на инструменте.

"И теперь я хочу снова начать, потому что я очень музыкальная девушка, джаз сводит меня с ума", - написала Горняк.

Кристина уже ищет фортепиано, поскольку предыдущее отдала крестнице. Мысль о необходимости начинать обучение сначала ее смущает, однако отказываться от замысла она не планирует.

Горняк предположила, что вскоре подписчики смогут наблюдать ее первые шаги после возвращения к занятиям.

Что известно о Кристине Горняке

Кристина Горняк работает нотариусом и ведет блог. Широкой аудитории она также известна как бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука.

После завершения отношений Горняк продолжила профессиональную деятельность и ведение соцсетей. В 2026 году она стала участницей 15-го сезона "Холостяка", главным героем которого является баскетболист Вячеслав Кравцов.

Что Горняк рассказывала об участии в "Холостяке"

Во время первого знакомства с Кравцовым нотариуска предложила ему шутливый "договор симпатии" . В нем говорилось о приглашении на свидание, вручении роз ей еженедельно и обещании воздержаться от драм до третьего свидания.

Еще перед премьерой Горняк объясняла, что участие в проекте имеет для нее личное значение . Она надеялась, что ее опыт поможет другим женщинам не терять веру в любовь после сложных жизненных обстоятельств.

Родители поддержали Кристину, хотя и волновались, что шоу может закончиться для нее болезненным разочарованием.

Что будет в новом выпуске "Холостяка"

В третьем выпуске участницы заселятся в общий дом, где уже в первый день возникнет конфликт. Как говорится в анонсе СТБ, Кристина Горняк прокомментирует поведение одной из девушек:

"Она постоянно здесь говорит, что выиграет этот проект".

В то же время Мария Захватова заявит, что ей угрожала другая участница. Девушки также захотят выяснить у Вячеслава Кравцова, был ли он знаком с кем-то из них до первой вечеринки.

Сам Холостяк решит дать еще один шанс знакомству, которое поначалу пошло не по плану. Вместе с одной из героинь он вернется к первой встрече и попытается начать общение с чистого листа.

"За одну встречу можно почувствовать симпатию, но второе впечатление иногда меняет все ", - говорит Вячеслав Кравцов.

Кадр со съемок "Холостяка-15" (фото: СТБ)

Другие участницы будут ждать неожиданный визит Кравцова в дом и первая совместная вечеринка. А четыре девушки отправятся с ним на парусную регату, где придется проявить умение работать в команде.

Третий выпуск "Холостяка-15" выйдет в пятницу, 30 октября, в 19:00 на СТБ.