Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены
Последний день августа может принести неожиданные повороты и важные решения. Карты Таро подскажут, чего ждать каждому знаку Зодиака.
Styler рассказывает, на что стоит обратить внимание в понедельник.
Овен
Карта Таро: Император
Понедельник потребует от Овнов собранности и четких решений. Не бойтесь брать ответственность на себя - именно уверенность поможет вам получить желаемый результат.
Телец
Карта Таро: Девятка Пентаклей
День благоприятен для финансовых дел, работы и заботы о собственном комфорте. Вы можете получить приятное подтверждение того, что ваши предыдущие усилия были не напрасны.
Близнецы
Карта Таро: Восьмерка Кубков
31 августа Близнецам может захотеться оставить то, что больше не доставляет удовольствия. Не держитесь за людей или ситуации только по привычке - иногда движение вперед начинается именно с прощания.
Рак
Карта Таро: Королева Кубков
Ракам следует больше доверять своей интуиции. Вы будете тонко чувствовать настроение других людей, но важно не забывать и о собственных эмоциональных потребностях.
Лев
Карта Таро: Колесо Фортуны
Львов может ждать неожиданный поворот событий. Не пытайтесь контролировать абсолютно все - обстоятельства могут сложиться гораздо лучше, если вы позволите событиям развиваться естественно.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Этот день следует посвятить работе, обучению и делам, требующим внимания к деталям. Результат придет не мгновенно, зато приложенные усилия точно не пропадут впустую.
Весы
Карта Таро: Двойка Кубков
Весов ждет день, благоприятный для общения и сближения с близкими людьми. Возможны приятная встреча, важный разговор или даже новое романтическое знакомство.
Скорпион
Карта Таро: Смерть
Не бойтесь этой карты: она символизирует завершение одного этапа и начало другого. 31 августа Скорпионам стоит отпустить то, что уже утратило смысл, чтобы освободить место для нового.
Стрелец
Карта Таро: Тройка Жезлов
Стрельцам карты рекомендуют смотреть шире и планировать следующие шаги. День отлично подходит для новейших планов, путешествий, карьерных планов и решений, которые будут работать на ваше будущее.
Козерог
Карта Таро: Иерофант
Козорогам следует действовать проверенным путем и не пренебрегать советами людей, которым они доверяют. В важном деле традиционный подход может оказаться гораздо эффективнее экспериментов.
Водолей
Карта Таро: Дурак
Понедельник может подарить Водолиям шанс начать что-то с чистого листа. Не бойтесь сделать первый шаг, даже если пока не знаете, куда приведет вас новый путь.
Рыбы
Карта Таро: Звезда
Для Рыб это карта надежды, вдохновения и приятных перспектив. 31 августа следует не отказываться от мечты - даже маленький шаг в ее направлении может вернуть вам веру в собственные силы.
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