Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены

Овен

Карта Таро: Император

Понедельник потребует от Овнов собранности и четких решений. Не бойтесь брать ответственность на себя - именно уверенность поможет вам получить желаемый результат.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

День благоприятен для финансовых дел, работы и заботы о собственном комфорте. Вы можете получить приятное подтверждение того, что ваши предыдущие усилия были не напрасны.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Кубков

31 августа Близнецам может захотеться оставить то, что больше не доставляет удовольствия. Не держитесь за людей или ситуации только по привычке - иногда движение вперед начинается именно с прощания.

Рак

Карта Таро: Королева Кубков

Ракам следует больше доверять своей интуиции. Вы будете тонко чувствовать настроение других людей, но важно не забывать и о собственных эмоциональных потребностях.

Лев

Карта Таро: Колесо Фортуны

Львов может ждать неожиданный поворот событий. Не пытайтесь контролировать абсолютно все - обстоятельства могут сложиться гораздо лучше, если вы позволите событиям развиваться естественно.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Этот день следует посвятить работе, обучению и делам, требующим внимания к деталям. Результат придет не мгновенно, зато приложенные усилия точно не пропадут впустую.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков

Весов ждет день, благоприятный для общения и сближения с близкими людьми. Возможны приятная встреча, важный разговор или даже новое романтическое знакомство.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Не бойтесь этой карты: она символизирует завершение одного этапа и начало другого. 31 августа Скорпионам стоит отпустить то, что уже утратило смысл, чтобы освободить место для нового.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Жезлов

Стрельцам карты рекомендуют смотреть шире и планировать следующие шаги. День отлично подходит для новейших планов, путешествий, карьерных планов и решений, которые будут работать на ваше будущее.

Козерог

Карта Таро: Иерофант

Козорогам следует действовать проверенным путем и не пренебрегать советами людей, которым они доверяют. В важном деле традиционный подход может оказаться гораздо эффективнее экспериментов.

Водолей

Карта Таро: Дурак

Понедельник может подарить Водолиям шанс начать что-то с чистого листа. Не бойтесь сделать первый шаг, даже если пока не знаете, куда приведет вас новый путь.

Рыбы

Карта Таро: Звезда

Для Рыб это карта надежды, вдохновения и приятных перспектив. 31 августа следует не отказываться от мечты - даже маленький шаг в ее направлении может вернуть вам веру в собственные силы.