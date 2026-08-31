Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни
Останній день серпня може принести несподівані повороти та важливі рішення. Карти Таро підкажуть, чого чекати кожному знаку Зодіаку.
Styler розповідає, на що варто звернути увагу у понеділок.
Овен
Карта Таро: Імператор
Понеділок вимагатиме від Овнів зібраності та чітких рішень. Не бійтеся брати відповідальність на себе - саме впевненість допоможе вам отримати бажаний результат.
Телець
Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів
День сприятливий для фінансових справ, роботи та турботи про власний комфорт. Ви можете отримати приємне підтвердження того, що ваші попередні зусилля були не марними.
Близнюки
Карта Таро: Вісімка Кубків
31 серпня Близнюкам може захотітися залишити те, що більше не приносить задоволення. Не тримайтеся за людей чи ситуації лише через звичку - іноді рух уперед починається саме з прощання.
Рак
Карта Таро: Королева Кубків
Ракам варто більше довіряти своїй інтуїції. Ви тонко відчуватимете настрій інших людей, але важливо не забувати й про власні емоційні потреби.
Лев
Карта Таро: Колесо Фортуни
На Левів може чекати несподіваний поворот подій. Не намагайтеся контролювати абсолютно все - обставини можуть скластися набагато краще, якщо ви дозволите подіям розвиватися природно.
Діва
Карта Таро: Вісімка Пентаклів
Цей день варто присвятити роботі, навчанню та справам, які потребують уваги до деталей. Результат прийде не миттєво, зате докладені зусилля точно не пропадуть даремно.
Терези
Карта Таро: Двійка Кубків
На Терезів чекає день, сприятливий для спілкування та зближення з близькими людьми. Можливі приємна зустріч, важлива розмова або навіть нове романтичне знайомство.
Скорпіон
Карта Таро: Смерть
Не лякайтеся цієї карти: вона символізує завершення одного етапу та початок іншого. 31 серпня Скорпіонам варто відпустити те, що вже втратило сенс, щоб звільнити місце для нового.
Стрілець
Карта Таро: Трійка Жезлів
Стрільцям карти радять дивитися ширше та планувати наступні кроки. День добре підходить для нових задумів, подорожей, кар'єрних планів і рішень, які працюватимуть на ваше майбутнє.
Козоріг
Карта Таро: Ієрофант
Козорогам варто діяти перевіреним шляхом і не нехтувати порадами людей, яким вони довіряють. У важливій справі традиційний підхід може виявитися набагато ефективнішим за експерименти.
Водолій
Карта Таро: Дурень
Понеділок може подарувати Водоліям шанс почати щось із чистого аркуша. Не бійтеся зробити перший крок, навіть якщо поки не знаєте, куди саме приведе вас новий шлях.
Риби
Карта Таро: Зірка
Для Риб це карта надії, натхнення та приємних перспектив. 31 серпня варто не відмовлятися від мрії - навіть маленький крок у її напрямку може повернути вам віру у власні сили.
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