Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни

Овен

Карта Таро: Імператор

Понеділок вимагатиме від Овнів зібраності та чітких рішень. Не бійтеся брати відповідальність на себе - саме впевненість допоможе вам отримати бажаний результат.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

День сприятливий для фінансових справ, роботи та турботи про власний комфорт. Ви можете отримати приємне підтвердження того, що ваші попередні зусилля були не марними.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Кубків

31 серпня Близнюкам може захотітися залишити те, що більше не приносить задоволення. Не тримайтеся за людей чи ситуації лише через звичку - іноді рух уперед починається саме з прощання.

Рак

Карта Таро: Королева Кубків

Ракам варто більше довіряти своїй інтуїції. Ви тонко відчуватимете настрій інших людей, але важливо не забувати й про власні емоційні потреби.

Лев

Карта Таро: Колесо Фортуни

На Левів може чекати несподіваний поворот подій. Не намагайтеся контролювати абсолютно все - обставини можуть скластися набагато краще, якщо ви дозволите подіям розвиватися природно.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Цей день варто присвятити роботі, навчанню та справам, які потребують уваги до деталей. Результат прийде не миттєво, зате докладені зусилля точно не пропадуть даремно.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

На Терезів чекає день, сприятливий для спілкування та зближення з близькими людьми. Можливі приємна зустріч, важлива розмова або навіть нове романтичне знайомство.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Не лякайтеся цієї карти: вона символізує завершення одного етапу та початок іншого. 31 серпня Скорпіонам варто відпустити те, що вже втратило сенс, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Жезлів

Стрільцям карти радять дивитися ширше та планувати наступні кроки. День добре підходить для нових задумів, подорожей, кар'єрних планів і рішень, які працюватимуть на ваше майбутнє.

Козоріг

Карта Таро: Ієрофант

Козорогам варто діяти перевіреним шляхом і не нехтувати порадами людей, яким вони довіряють. У важливій справі традиційний підхід може виявитися набагато ефективнішим за експерименти.

Водолій

Карта Таро: Дурень

Понеділок може подарувати Водоліям шанс почати щось із чистого аркуша. Не бійтеся зробити перший крок, навіть якщо поки не знаєте, куди саме приведе вас новий шлях.

Риби

Карта Таро: Зірка

Для Риб це карта надії, натхнення та приємних перспектив. 31 серпня варто не відмовлятися від мрії - навіть маленький крок у її напрямку може повернути вам віру у власні сили.