Измена для них - самый страшный сценарий: какие знаки Зодиака боятся ее больше всего
Знаки Зодиака по-разному испытывают тему неверности и доверия. Для одних измена становится самым большим ударом по отношениям, тогда как другие легче отпускают подобные ситуации.
Styler рассказывает, кто возглавил этот рейтинг.
12 место - Водолей
Водолей обычно ценят свободу и не хотят контролировать партнера на каждом шагу. Даже если предательство причинит им боль, они скорее попытаются принять ситуацию и двигаться дальше.
11 место - Стрелец
Стрельцы не любят драму и чрезмерную ревность, поэтому не склонны постоянно думать о возможной измене. Для них важнее честность в отношениях и свобода каждого из партнеров.
10 место - Близнецы
Близнецы могут остро реагировать на неверность, но вряд ли позволят страху полностью контролировать их жизнь. Они скорее попытаются поговорить с партнером и понять, что на самом деле произошло.
9 место - Весы
Весы очень ценят гармонию в отношениях, поэтому сама мысль об измене им неприятна. В то же время, они не всегда готовы сразу делать выводы и могут долго искать объяснение поведению партнера.
8 место - Овен
Овны не терпят обмана, но еще меньше они любят жить в постоянных подозрениях. Если узнают об измене, они могут отреагировать резко, однако страх перед ней обычно не заставляет их постоянно контролировать любимого человека.
7 место - Лев
Львам важно чувствовать себя особенными и желанными для партнера, поэтому измена может сильно ударить по их самооценке. В то же время, они не хотят показывать, насколько сильно боятся быть обманутыми.
6 место - Козерог
Козероги серьезно относятся к доверию и строят отношения с расчетом на стабильность. Именно поэтому предательство для них означает не только боль, но и разрушение планов, в которые они многое вложили.
5 место - Телец
Тельцы очень ценят верность и безопасность в отношениях, поэтому могут болезненно реагировать даже на намеки на неверность. Они не всегда устраивают сцены ревности, но потерять доверие к партнеру им очень сложно.
4 место - Рыбы
Рыбы склонны глубоко переживать эмоциональные потрясения, поэтому страх измен может быть для них особенно сильным. Они могут долго прокручивать в голове разные сценарии и искать признаки того, что партнер удаляется.
3 место - Дева
Девы внимательны к деталям и легко подмечают изменения в поведении близкого человека. Поэтому они могут начать подозревать измену еще до того, как появятся реальные доказательства, особенно если партнер ведет себя необычно.
2 место - Рак
Для Раков эмоциональная безопасность и доверие - фундамент отношений. Они очень боятся потерять человека, к которому привязались, поэтому даже малейший сигнал о возможной неверности может вызвать сильные переживания.
1 место - Скорпион
Скорпионы особенно остро воспринимают вопросы верности и доверия. Они могут быть очень ревнивы, а подозрение в измене способно надолго лишить их ощущения безопасности в отношениях.
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