У Києві небіжчик кілька годин пролежав на лавочці: поліція каже - не охороняти ж

У Києві небіжчик лежав на лавці кілька годин (фото: facebook)

У Києві стався кричущий випадок. Чоловіка, який помер природною смертю на вулиці, упакували в пакет і залишили так лежати на лавці біля під'їзду багатоповерхового будинку.

Про це розповіли в Facebook-сторінці Київ Оперативний і показали відео, зняте обуреними мешканцями цього будинку з вікна.

Повідомляється, що смерть чоловіка констатували лікарі, поліція приїхала і загорнула тіло в пакет. Так воно пролежало на лавочці протягом семи годин. Інцидент стався за адресою вулиця Курчатова, 23 (Лісовий масив).

"Жестяк... Годину тому чоловік помер. Приїхали лікарі, підтвердили факт смерті. Потім приїхали правоохоронці, склали всі документи, загорнули померлого в пакет і все. Перехожі і місцеві жителі просто шокові, але на нашій пам'яті було такого, що померлий 7 годин так пролежав посеред вулиці", - йдеться в повідомленні.

Нібито така ситуація склалася через брак кадрів у службі, яка забирає померлих.

"Знаючі люди кажуть, що така ситуація склалася через те, що служба, яка забирає померлих, має дуже малий штат працівників. Нібито, на весь Київ лише дві машини - по одній на кожен берег", - підписане відео.

А ось правоохоронці пояснюють, що не можуть просто так стояти і охороняти небіжчика. І так багато іншої роботи.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, 18+.

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