В Киеве покойник несколько часов пролежал на лавочке: полиция говорит - не охранять же

В Киеве покойник лежал на лавочке несколько часов (фото: facebook)

В Киеве произошел вопиющий случай. Мужчину, умершего природной смертью на улице, упаковали в пакет и оставили так лежать на лавочке возле подъезда многоэтажного дома.

Об этом рассказали в Facebook-странице Киев Оперативный и показали видео, снятое возмущенными жильцами этого дома из окна.

Сообщается, что смерть мужчины констатировали врачи, полиция приехала и упаковала тело в пакет. Так оно пролежало на лавочке в течение семи часов. Инцидент произошел по адресу улица Курчатова, 23 (Лесной массив).

"Жестяк... Час назад человек умер. Приехали врачи, подтвердили факт смерти. Потом приехали правоохранители, составили все документы, завернули умершего в пакет и все. Прохожие и местные жители просто шоковые, но на нашей памяти было такое, что умерший 7 часов так пролежал посреди улицы", - говорится в сообщении.

Якобы такая ситуация сложилась из-за нехватки кадров в службе, которая забирает умерших.

"Знающие люди говорят, что такая ситуация сложилась из-за того, что служба, которая забирает умерших, имеет очень малый штат работников. Якобы, на весь Киев всего две машины - по одной на каждый берег", - подписано видео.

А вот правоохранители объясняют, что не могут просто так стоять и охранять покойника. И так много другой работы.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

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