У Києві посеред ночі евакуатор трощив припарковані авто 

Евакуатор після ДТП зник з місця інциденту (ілюстративне фото: pixabay.com)

Водій евакуатора уночі 26 грудня у Дарницькому районі Києва в'їхав у припарковані автомобілі, коли намагався виїхати із подвір'я житлової багатоповерхівки. Після ДТП він поїхав з місця інциденту.

Як повідомляє "Київ Оперативний", аварія сталася на Позняках, на проспекті Григоренка 3А, близько 1:30. На опублікованих відеокадрах видно, як водій евакуатора робив кілька спроб, щоб проїхати між авто, але щоразу він врізався в припарковані на узбіччі автомобілі.

За інформацією спільноти, він розбив щонайменше чотири авто. Очевидець ДТП телефонував до поліції, але, каже, що не зміг дочекатися відповіді оператора. Тим часом евакуатор поїхав з місця ДТП в невідомому напрямку.

"Приблизно о 01:27 неадекватне чудовисько на евакуаторі розбило 4 машини на проспекті Григоренка, 3А. Після всього він розвернувся і поїхав, як нічого й не було. До речі, автор відео дзвонив на 102, але так і не зміг дочекатися відповіді оператора", - сказано у дописі до публікації.

Подивитися відео, на якому водій евакуатора таранив автомобілі, можна за цим посиланням.

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