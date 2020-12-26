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У Києві посеред ночі евакуатор трощив припарковані авто 

Київ, Субота 26 грудня 2020 10:21
У Києві посеред ночі евакуатор трощив припарковані авто 
Евакуатор після ДТП зник з місця інциденту (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

Водій евакуатора уночі 26 грудня у Дарницькому районі Києва в'їхав у припарковані автомобілі, коли намагався виїхати із подвір'я житлової багатоповерхівки. Після ДТП він поїхав з місця інциденту.

Як повідомляє "Київ Оперативний", аварія сталася на Позняках, на проспекті Григоренка 3А, близько 1:30. На опублікованих відеокадрах видно, як водій евакуатора робив кілька спроб, щоб проїхати між авто, але щоразу він врізався в припарковані на узбіччі автомобілі.

За інформацією спільноти, він розбив щонайменше чотири авто. Очевидець ДТП телефонував до поліції, але, каже, що не зміг дочекатися відповіді оператора. Тим часом евакуатор поїхав з місця ДТП в невідомому напрямку.

"Приблизно о 01:27 неадекватне чудовисько на евакуаторі розбило 4 машини на проспекті Григоренка, 3А. Після всього він розвернувся і поїхав, як нічого й не було. До речі, автор відео дзвонив на 102, але так і не зміг дочекатися відповіді оператора", - сказано у дописі до публікації.

Подивитися відео, на якому водій евакуатора таранив автомобілі, можна за цим посиланням.

Нагадаємо, під Києвом п'яний водій протаранив двір приватного будинку і напав на людей.

Також ми раніше повідомляли, що в Києві вантажівці відірвало дах після проїзду під тролейбусними дротами.

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