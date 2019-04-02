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"Свати" повертаються: з'явилися перші дані про новий сезон серіалу

STYLERФільми і серіали    02.04.2019 - 13:03
"Свати" повертаються: з'явилися перші дані про новий сезон серіалу
Серіал "Свати" 7 сезон вийде в 2020 році (колаж РБК-Україна)

Новий сезон серіалу "Свати" вже знятий і вийде на екрани

Новий сезон серіалу "Свати" вийде в 2020 році. Подробиці про російсько-український серіал розкрив портал Teleprogramma.

Наголошується, що робота над сьомим сезоном велася в Білорусі. Зйомки проходили в Мінську, в селі Дудичі, в містах Залісся і Логойськ. На думку актора Федора Добронравова, після того, як серіал дозволили показувати в Україні, хід зйомок "Сватів" прискориться.

Відомо, що в сьомому сезоні "Сватів" герої побувають в минулому - вони перенесуться в XIX століття і стануть поміщиками - в пишних сукнях і перуках тієї епохи. Крім того, внучка сватів Женя вийде заміж за Джека (англійця, знайомого глядачам по шостого сезону).

 

Кадри з серіалу "Свати"

Цікаво, що акторський склад серіалу не змінився: поряд з російськими акторами, які давно і міцно засіли в "Миротворці", можна буде бачити і
Анну Кошмал (вона продовжує виконувати роль Жені).

Додамо, що сьомий сезон "Сватів" почали знімати в 2017 році. Але незабаром Державне агентство України з питань кіно заборонило серіал. Після цього продюсер Володимир Зеленський повідомив про закриття серіалу. Шостий сезон проекту вийшов на екрани п'ять років тому.

Тим часом, судячи з інформації росЗМІ, режисують 7 сезон серіалу "Свати" Андрій Яковлєв і Михайло Савін зі "Студії Квартал 95".

&quot;Свати&quot; повертаються: з'явилися перші дані про новий сезон серіалу

Скріншот

До речі, нещодавно один з головних героїв "Сватів" Федір Добронравов заявив, що збирається гастролювати в окупованому Криму.

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