"Сваты" возвращаются: появились первые данные о новом сезоне сериала

Сериал "Сваты" 7 сезон выйдет в 2020 году (коллаж РБК-Украина)

Новый сезон сериала "Сваты" уже снят и выйдет на экраны

Новый сезон сериала "Сваты" выйдет в 2020 году. Подробности про российско-украинский сериал раскрыл портал Teleprogramma.

Отмечается, что работа над седьмым сезоном велась в Беларуси. Съемки проходили в Минске, в деревне Дудичи, в городах Залесье и Логойск. По мнению актера Федора Добронравова, после того, как сериал разрешили показывать в Украине, ход съемок "Сватов" ускорится.

Известно, что в седьмом сезоне "Сватов" герои побывают в прошлом - они перенесутся в XIX век и станут помещиками - в пышных платьях и париках той эпохи. Кроме того, внучка сватов Женя выйдет замуж за Джека (англичанина, знакомого зрителям по шестому сезону).

Кадры из сериала "Сваты"

Интересно, что актерский состав сериала не изменился: наряду с российскими актерами, которые давно и прочно засели в "Миротворце", можно будет видеть и

Анну Кошмал (она продолжает исполнять роль Женечки).

Добавим, что седьмой сезон "Сватов" начали снимать в 2017 году. Но вскоре Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило сериал. После этого продюсер Владимир Зеленский сообщил о закрытии сериала. Шестой сезон проекта вышел на экраны пять лет назад.

Тем временем, судя по информации росСМИ, режиссируют 7 сезон сериала "Сваты" Андрей Яковлев и Михаил Савин из "Студии Квартал 95".

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Кстати, недавно один из главных героев "Сватов" Федор Добронравов заявил, что собирается гастролировать в оккупированном Крыму.