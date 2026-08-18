Медуза или НЛО на Марсе: NASA зафиксировало странный объект на Красной планете

Загадочная находка на Красной планете

Фотография была сделана аппаратом Curiosity еще в августе 2023 года, на 3924 марсианский день пребывания исследовательской лаборатории на планете.

Черно-белая панорама демонстрирует знаменитый 96-мильный кратер Гейл, на склонах которого заметно удивительный черный объект.

Что насторожило исследователей

Ситуация вокруг снимка выглядит довольно мистически из-за нескольких деталей:

Мгновенное появление: На фотографии, сделанной менее чем за 10 секунд до этого, темного объекта на склоне не было вообще.

Финал дня: Этот кадр стал последним, сделанным марсоходом в тот день, после чего камера выключилась.

Молчание официальных источников: Подпись к изображению в архивах NASA ограничивается сухой констатацией того, что снимок сделан правой навигационной камерой.

Снимок привлек внимание исследователя-энтузиаста Кари Сивертзена, который несколько месяцев тщательно перебирает архивные фотографии Curiosity, выкладывая самые интересные находки в соцсети X.

Пользователи сразу начали выдвигать самые разные гипотезы: от миниатюрного вертолета Ingenuity до настоящего инопланетного объекта.

Мнения экспертов: НЛО или обычная иллюзия?

Исследователь Марса Жан Ворд предположил, что трехногий объект вполне может оказаться "потенциальным НЛО" (неопознанным летающим объектом).

"Как всегда, пока мы не доберемся туда лично и не увидим эти аномалии вблизи, я могу только думать, что это такое", - отметил он.

Однако скептические настроенные пользователи и специалисты призывают не торопиться с выводами. Они напоминают о десятках подобных "находок" прошлого - от кратеров в форме яиц и марсианских "пауков" до холмов, напоминающих развалины древних городов.

Среди основных научных объяснений выделяют:

Парейдолия: психологический феноним, когда наш мозг пытается знакомые образы (например, существ или технику) в хаотичных обломках горных пород.

Артефакты камеры: технические сбои, поврежденные пиксели или цифровые артефакты, иногда возникающие при передаче сигналов на Землю в суровых условиях космоса.

Сам Curiosity продолжает свою миссию в кратере Гейл с 2012 года, неукоснительно отыскивая крошечные следы микроскопической жизни в древних породах.