Медуза чи НЛО на Марсі: NASA зафіксувало дивний об'єкт на Червоній планеті

Загадкова знахідка на Червоній планеті

Фотографія була зроблена апаратом Curiosity ще в серпні 2023 року, на 3924-й марсіанський день перебування дослідницької лабораторії на планеті.

Чорно-біла панорама демонструє знаменитий 96-мильний кратер Гейл, на схилах якого помітно дивний чорний об'єкт.

Що насторожило дослідників

Ситуація навколо знімка виглядає доволі містично через кілька деталей:

Миттєва поява: На фотографії, зробленій менш ніж за 10 секунд до цього, темного об'єкта на схилі не було взагалі.

Фінал дня: Цей кадр став останнім, зробленим марсоходом того дня, після чого камера вимкнулася.

Мовчання офіційних джерел: Підпис до зображення в архівах NASA обмежується лише сухою констатацією того, що знімок зроблено правою навігаційною камерою.

Знімок привернув увагу дослідника-ентузіаста Карі Сівертзена, який уже кілька місяців ретельно перебирає архівні фотографії Curiosity, викладаючи найцікавіші знахідки в соцмережі X.

Користувачі одразу почали висувати найрізноманітніші гіпотези: від мініатюрного гелікоптера Ingenuity до справжнього інопланетного об'єкта.

Думки експертів: НЛО чи звичайна ілюзія?

Дослідник Марса Жан Ворд припустив, що триногий об'єкт цілком може виявитися "потенційним НЛО" (непізнаним літаючим об'єктом).

"Як завжди, поки ми не доберемося туди особисто і не побачимо ці аномалії зблизька, я можу лише гадати, що це таке", - зазначив він.

Проте скептичні налаштовані користувачі та фахівці закликають не поспішати з висновками. Вони нагадують про десятки подібних "знахідок" минулого - від кратерів у формі яєць і марсіанських "павуків" до пагорбів, що нагадують руїни стародавніх міст.

Серед головних наукових пояснень виділяють:

Парейдолію: психологічний фенонім, коли наш мозок намагається знайомі образи (наприклад, істот чи техніку) в хаотичних уламках гірських порід.

Артефакти камери: технічні збої, пошкоджені пікселі або цифрові артефакти, які іноді виникають під час передачі сигналів на Землю в суворих умовах космосу.

Сам Curiosity продовжує свою місію в кратері Гейл із 2012 року, неухильно шукаючи крихітні сліди мікроскопічного життя в стародавніх породах.